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響應大陸共同富裕政策 台企聯準備成立基金會做慈善

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏。記者賴錦宏/攝影
全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏。記者賴錦宏/攝影

大陸全國台企聯總會長李政宏表示，台商希望成立獨立基金會在大陸做慈善事業與社會公益，為大陸提出的共同富裕政策盡台商的心力。他希望能在大陸民政部申請成立專門的台商慈善公益基金會。

李政宏表示，過去大陸台商做過非常多的慈善和社會公益活動，幾乎各個台商協會都一直在做，不管是救濟貧困戶、為貧困生發清寒獎學金、三節慰問養老院。但若是官方的活動，都是透過中國紅十字會或是官方慈善基金總會，每一間台商公司，都要開發票，很不方便。而且根據大陸民政部規定，若是掛靠或委托在別的基金會下，還要繳交管理費，所以，並不理想。

李政宏引述大陸中央財辦副主任韓文秀日前的講話表示，「要構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等等調節的力度，擴大中等收入群體，形成中間大、兩頭小的橄欖形分配結構」。「第三次分配是在自願基礎上的，不是強制的，國家稅收政策要給予適當激勵，通過慈善捐贈等管道，起到改善分配結構的補充作用」。換句話說，未來大陸會在稅收上予以適當鼓勵，讓台商主動來做慈善捐贈。

李政宏表示，希望大陸用稅務支持、減免，做為鼓勵民間企業，鼓勵台商做慈善事業。而他自己希望成立獨立的台商慈善公益基金會。

上海社科院台灣研究中心主任盛九元則表示，目前，大陸進入關鍵時期。新興格局階段與發展，是基本路徑。要求共同富裕論的新格局基本形成。這個格局和台灣有什麼關係？也就是要解決實體經濟和虛擬經濟發展失衡，金融不匹配，消費失衡等問題。台灣服務業在大陸還有很大空間，在大陸有很大發展餘地。

盛九元表示，大陸會在高速度發展中促進共同富裕。即在經濟發展，要怎麼脫虛向實，維護和平發展格局，兩岸要開展合作。台商加大兩岸經貿合作現狀，面對雙循環新趨勢，要充分理解，大陸怎麼發展廣大內需，以帶動世界經濟，並以此為基礎，成為全球最大市場。

盛九元說，中國大陸今年就會成為全球最大市場，會帶動全球經濟，大陸的產能可以轉移，但要面對三壓力，新冠疫情、中美對峙、和世界經濟復甦緩慢。

他坦承，「大陸人工成本會持續提高」。他說，大陸因為人口老齡化，經濟增長過去是由製造業領軍，現在轉化到服務業帶頭。台商要立足新發展，過去是外循環帶動內循環；現在則是相反，大陸正在推動以內循環為主的雙循環，持續推動消費，收入再分配，二次分配，三次分配，這樣企業成本會大幅上升，這個趨勢是不能逆的。他強調，「人工成本會持續往上提高」，大陸將加快城市化的進程，加大改變財稅，以改變被扭曲的配置，並且繼續擴大對外開放。

台商 實體經濟 共同富裕

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