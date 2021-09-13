陸工信部強調互聯網安全專項整治 騰訊：堅決擁護決策

大陸工信部新聞發言人、信息通信管理局局長趙志國13日強調互聯網安全問題，他稱7月分啟動了為期半年的互聯網行業專項整治行動，屏蔽網址連結是這次重點整治的問題之一。騰訊對此回應，將堅決擁護工信部的決策，在以安全為底線的前提下，分階段分步驟地實施。

路透報導，騰訊新聞稿援引趙志國13日在發布會上的發言指出，互聯互通是互聯網行業高質量發展的必然選擇，讓用戶暢通安全的使用互聯網也是互聯網行業努力的方向。同時也要求企業能夠按照整改的要求，務實推動即時通訊、網址屏蔽連結等不同類型的問題，能夠分步走、分階段得到解決。

下一步，大陸工信部聚焦重點整治的問題：第一是加強行政指導；第二是加強監督檢查；第三是強化依法處置。

大陸工信部部長肖亞慶13日在國新辦新聞會上表示，大陸平台經濟發展很快，整體態勢是好的，但也出現了一些問題，引起各方面的高度關注，「總之互聯網安全是底線。」

而趙志國則提到，下一步大陸工信部將聚焦重點整治問題，加強行政指導，對整改不到位的問題繼續透過召開行政指導會等多種方式，督促企業抓好整改落實；對於整改不徹底企業將依法依規採取處置措施。

21世紀經濟報導指出，大陸工信部有關業務部門9日召開了「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」，提出有關即時通訊軟體的合規標準，要求限期內各平台必須按標準解除屏蔽，否則將依法採取處置措施。