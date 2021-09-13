陸工信部：新能源車企多但小而散 鼓勵兼併做大做強

大陸工信部部長肖亞慶13日表示，現在新能源汽車企業數量太大，處於小而散的狀況，鼓勵企業兼併重組做大做強，進一步提高產業集中度。

肖亞慶在大陸國新辦舉行的記者會上表示，要看到新能源汽車技術含量高的特點，所以資源應該盡可能市場化集中，避免分散。

他指出，下一步大陸將加快充換電基礎設施建設，持續開展好新能源汽車下鄉活動，也要抓好公共領域汽車全面電動化的城市試點，推動提高城市公車、計程車及物流配送等領域新能源汽車的比例。

同時，希望各地頒布更多新能源汽車停車、充電等優惠政策，優化汽車限購措施。

中國汽車工業協會公布的數據顯示，大陸8月汽車銷量179.9萬輛，年降17.8%；1到8月汽車銷量1,655.6萬輛，年增13.7%。不過，8月新能源汽車市場依然跑贏大市，產銷較去年同期和較上月繼續保持增長，產銷量首次超過30萬輛，再創歷史新高。