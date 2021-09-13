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陸工信部：汽車晶片嚴重短缺 持續影響供應鏈

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸工信部總工程師田玉龍13日表示，整體來看晶片供應鏈緊張的問題仍然會存在一段時間，當前問題還是比較嚴峻。（圖／取自國新網）
大陸工信部總工程師田玉龍13日表示，整體來看晶片供應鏈緊張的問題仍然會存在一段時間，當前問題還是比較嚴峻。（圖／取自國新網）

大陸工信部總工程師田玉龍13日表示，去年下半年以來全球積體電路製造產能持續緊張，各行各業陸續「缺晶片」，儘管現在「缺晶片」得到了一定緩解，但整體來看晶片供應鏈緊張的問題仍然會存在一段時間，當前問題還是比較嚴峻。

田玉龍在13日大陸國新辦舉行的「推進製造強國網絡強國建設，助力全面建成小康社會」記者會指，從去年下半年以來，全球積體電路的製造產能持續緊張，各行各業都陸續出現了「缺晶片」問題，對全球產業發展造成了一定影響，分析原因主要有兩個：第一，全球疫情爆發使得製造企業普遍放緩了產能擴充計畫，造成了產能供應和需求間的錯配；第二，疫情持續不斷反覆，使一些國家和地區關停了一些晶片生產線，這樣造成了產量減產，使得部分晶片出現了斷供現象。

田玉龍說，目前採取了一些措施加快推動替代方案，透過簡化審批程序、簡化流程加快審批，使替代晶片能盡快地推廣應用，雖然現在獲得了一定緩解，但總體來看，晶片供應鏈緊張的問題還是會存在一段時間，當前這個問題還是比較嚴峻。

他表示，下一步，大陸工信部將加強協調力度，加強供應鏈精準對接，使汽車晶片能在供給能力上全面提升，使汽車行業平穩健康發展。主要有三項措施：第一，是保障穩定運行。加強對汽車行業發展和晶片製造供應能力的監測，分析研判，有針對性地解決現在汽車企業存在的短缺問題，積極扶持晶片製造企業加快提升供給能力，加快替代方案投入運行使用，優化整個產業鏈布局，使晶片供給能力從長遠期來看形成穩定供給，從根本上解決問題。

第二，是加快轉型升級。堅持電動化、網聯化、智慧化發展方向，特別是加快促進新能源汽車發展，推動汽車行業持續健康發展。

第三，繼續深化開放合作。晶片是全球化的產業鏈，要想維護好供應鏈產業鏈暢通，就要加大國際合作，穩定國內外供應管道，暢通管道，特別是與國外加強在技術創新、國際貿易、標準法規上的開放合作，使晶片產業鏈供應鏈按照雙循環的要求進一步穩定發展，透過建立長效機制，高質量地促進汽車工業的發展。

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