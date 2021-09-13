東博會 直播帶貨新渠道

第十八屆中國—東協博覽會（東博會）9月10日至13日在廣西南寧舉行，品類繁多的東協商品正探索進入中國大陸市場的新渠道，爭相通過直播形式推廣商品。

中新社報導，據統計，大陸與東協雙邊貿易總值由1991年83.6億美元增至2020年6852.8億美元。其中，進口由39.1億美元增長到3016億美元，年均增長16.5%。 1990年代以前，大陸自東協進口商品種類少；90年代後，大陸自東協進口原油、橡膠和原木大幅增長。進入21世紀，大陸自東協進口的農產品、橡膠、石油、天然氣、煤等初級產品和資源型產品保持較快增長。

在東博會展館內，一名大陸主播受邀在直播平台上推銷燕窩、榴蓮、白咖啡等馬來西亞特色產品。「直播帶貨成為東協商品開拓中國市場的新渠道，線上直播帶貨+線下銷售是大勢所趨。」一名參展商說。

今年4月，來自泰國的泰露露嘗試在平台上直播帶貨。「第一次直播帶貨，賣的就是中國消費者喜歡的泰國榴蓮。」泰露露是廣西大學中國—東協研究院泰國研究所助理研究員。