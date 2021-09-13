雷射焊接神器 填補鍋爐技術空白

伴著焊接聲和閃爍的火花，機械臂緊緊「握」住雷射焊槍，依照指令上下調節，左右移動，一條精美的封口焊縫逐漸形成……。在東方鍋爐四川德陽製造基地內，一台走位靈動、對焦精準的雷射焊接「神器」，正在敏捷地來回移動；電光石火間，就完成了高難度的封口焊焊接，把原本每孔需要1分鐘的焊接，縮短到了20秒以內。經外觀和無損檢驗，焊縫合格率100%。

據悉，這是東方鍋爐自主研製的行業首台大型高壓容器全自動雷射封口焊，填補了大陸鍋爐行業換熱器換熱管與管板全自動焊接裝備的技術空白。

據介紹，傳統的封口焊技術以氬弧焊為主，但速度較慢，需要更換鎢極和焊絲，製造周期較長。而全自動雷射封口焊設備，是機器人、機械視覺與雷射焊技術的融合應用。該技術的成功研發，擺脫了對焊工操作技術的依賴，實現了換熱器所有封口焊焊縫的自動校正、自動尋位、自動定位、自動送氣、自動焊接，大幅提高了裝備自動化、智慧化水準。

該設備的順利投用，解決了車間管板封口焊接生產面臨的焊接難題和生產瓶頸，提高了封口焊的焊接速度，降低了勞動強度，實現了焊接工藝和作業方式兩項革新。接下來，東方鍋爐還將增加雷射焊接機械臂，實現「機器換人」。