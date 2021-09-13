聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟緊中外投資 投洽會吸3920億

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
第21屆中國國際投資貿易洽談會11日在廈門閉幕。圖為兩名客商在大疆無人機展台前了解機器的性能。（新華社）
第21屆中國國際投資貿易洽談會11日在廈門閉幕。圖為兩名客商在大疆無人機展台前了解機器的性能。（新華社）

第二十一屆中國國際投資貿易洽談會（投洽會）11日在廈門閉幕。據初步統計，本屆投洽會期間共有512個項目達成合作協議，協議總投資額達3920億元人民幣。

新華社報導，本屆投洽會以「新發展格局下國際投資新機遇」為主題，布展11萬餘平方公尺，吸引了全球90多個國家和地區、820多個工商經貿團組、4900多家企業（其中包括110家世界500強企業和跨國公司）、約5萬名客商通過線上線下方式參展參會。

本屆投洽會緊跟中外投資的最新趨勢變化，聚焦「十四五」規劃、「一帶一路」共建、雙向投資促進，以及數字經濟、綠色經濟、碳達峰碳中和、工業互聯等熱點趨勢，舉辦了60多場重要的論壇研討、權威發布、對接洽談活動。

其中，2021國際投資論壇邀請中外政要發表演講，開展廣泛探討，進一步提振投資信心，促進合作共贏。

本屆投洽會還舉辦了中美省州綠色低碳合作研討會暨對接會、跨境產業投資促進峰會、第二十屆世界商業領袖圓桌會議等雙向投資促進活動。

本屆投洽會發布了「2021世界投資報告（中文版）」「絲路海運建設藍皮書」等信息。

投洽會組委會創新線上線下融合辦展辦會模式，推出全新升級的APP、小程序、官網、公眾號等「雲上投洽會」線上矩陣，匯聚各地招商政策、投資環境展示、項目超級路演、園區推薦、產業智庫等大量資訊。截至大會閉幕，共收集發布境內外各類招商項目超過1.6萬個，「雲上投洽會」累計訪問量超1480萬人次，發起雲上洽談17萬餘次，雲上直播21場。

直播 公眾號

延伸閱讀

解決南海爭議 王毅：中越置「適當位置」不複雜不擴大

王毅：中越要珍惜南海穩定局面 警惕域外勢力

實現碳中和 將帶動130兆投資

數博會3新 期打造國家級平台

相關新聞

神隱114天 馬雲低調視察菜棚

神隱多時的阿里巴巴創辦人馬雲日前低調現身，視察阿里位在浙江平湖的數位菜棚，被市場解讀，馬雲此舉有意扭轉金融科技形象，轉向...

跟緊中外投資 投洽會吸3920億

第二十一屆中國國際投資貿易洽談會（投洽會）11日在廈門閉幕。據初步統計，本屆投洽會期間共有512個項目達成合作協議，協議...

華為攻6G 拚2030年商用

證券時報網報導，華為心聲社區日前公告，徐直軍為新書「6G無線通信新征程」寫序。他指出，6G面臨的技術環境更加複雜，雲計算...

東博會 直播帶貨新渠道

第十八屆中國—東協博覽會（東博會）9月10日至13日在廣西南寧舉行，品類繁多的東協商品正探索進入中國大陸市場的新渠道，爭...

美中下個競技場 鳴槍

美中科技戰下一步將瞄準6G，大陸「十四五」規劃（2021年至2025年），就點名布局6G通訊技術儲備，美方也攜手日本表明...

從投行看大陸／香港公司調漲印花稅影響分析

摘要：香港官方將印花稅由0.1％調升至0.13％，台商轉讓香港公司股權時應多加留心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。