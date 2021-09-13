跟緊中外投資 投洽會吸3920億

第二十一屆中國國際投資貿易洽談會（投洽會）11日在廈門閉幕。據初步統計，本屆投洽會期間共有512個項目達成合作協議，協議總投資額達3920億元人民幣。

新華社報導，本屆投洽會以「新發展格局下國際投資新機遇」為主題，布展11萬餘平方公尺，吸引了全球90多個國家和地區、820多個工商經貿團組、4900多家企業（其中包括110家世界500強企業和跨國公司）、約5萬名客商通過線上線下方式參展參會。

本屆投洽會緊跟中外投資的最新趨勢變化，聚焦「十四五」規劃、「一帶一路」共建、雙向投資促進，以及數字經濟、綠色經濟、碳達峰碳中和、工業互聯等熱點趨勢，舉辦了60多場重要的論壇研討、權威發布、對接洽談活動。

其中，2021國際投資論壇邀請中外政要發表演講，開展廣泛探討，進一步提振投資信心，促進合作共贏。

本屆投洽會還舉辦了中美省州綠色低碳合作研討會暨對接會、跨境產業投資促進峰會、第二十屆世界商業領袖圓桌會議等雙向投資促進活動。

本屆投洽會發布了「2021世界投資報告（中文版）」「絲路海運建設藍皮書」等信息。

投洽會組委會創新線上線下融合辦展辦會模式，推出全新升級的APP、小程序、官網、公眾號等「雲上投洽會」線上矩陣，匯聚各地招商政策、投資環境展示、項目超級路演、園區推薦、產業智庫等大量資訊。截至大會閉幕，共收集發布境內外各類招商項目超過1.6萬個，「雲上投洽會」累計訪問量超1480萬人次，發起雲上洽談17萬餘次，雲上直播21場。