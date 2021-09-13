智算中心 各地加速建設

大陸國家工業信息安全發展研究中心11日發布「新一代人工智能算力基礎設施發展研究報告」指，人工智能已成為世界各國競爭角逐的焦點。

大陸國家工業信息安全發展研究中心副總工程師黃鵬稱，大陸人工智能算力基礎設施—智算中心正在加快建設，但是仍落後於應用的需求。

中新社報導，2020年，大陸國家發改委首次明確「新基建」範圍，將智能計算中心作為算力基礎設施納入信息基礎設施範疇。2021年，又提出構建新型算力網絡體系。

黃鵬表示，智算中心具有高投入、高風險和高壟斷性特點，目前思路都是政企合作建設。例如，橫琴先進智能計算中心項目是由橫琴新區管委會與中科院計算所合作建設，是政企合資模式。

騰訊在上海松江區建設的長三角人工智能超算中心，建成後將引入領先的雲計算、網絡安全、視頻圖像算法等上下游企業；商湯在上海臨港建設的智能計算中心，將具備超大規模的人工智能模型生產能力。這些是由企業自主建設的。

在智算中心建設步伐加快的背後，面臨頂層制度建設和標準體系不統一的問題。報告指，一是市場對算力的概念混淆，導致建設方向和建設需求錯位；二是行業定價標準混亂，針對人工智能算力基礎設施建設的價格標準並未統一，各地同等規模項目的價格相差巨大。

再者，大多數計算中心採取算力性能發展優先，再拉動應用發展的策略，忽視上層應用遷移及兼容程度，導致算力系統的初期應用效率偏低，無法完全支撐全面智能化應用場景需求。此外，軟硬件核心技術受制國外、重複建設、高能耗等問題，也亟待突圍。