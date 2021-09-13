工業互聯網 閩台經濟融合新活水

落戶福建福清市30餘年的台資企業冠捷科技有限公司，已從傳統電腦顯示向智能數位顯示發展。冠捷科技台籍技術人員李育奇表示，中國大陸充滿新興行業，很多互聯網生態的機會，有創新的環境，對科技企業來說是安身立命之本。

中新社報導，工業互聯網已成閩台經濟融合的新熱點。一批台企積極融入新發展格局，在福建電子信息產業領域，規模以上台企營收超1000億元（人民幣，下同），占福建省信息產業總產值20%以上。

福建10家製造業企業近日與10家工業互聯網服務商簽約10個合作項目，涵蓋智能製造、工業互聯網、電商消費等領域。

其中，福州明芳汽車部件工業有限公司與鼎捷軟件股份有限公司合作的明芳MES智能車間系統項目，友達智匯智能製造（廈門）有限公司與中國電信股份有限公司廈門分公司合作的達智綠洲工業互聯網雲平台項目，成為閩台工業互聯網融合發展的代表，為兩岸工業互聯網融合發展注入新活力、新動能。

數據顯示，福建現有台資企業超過萬家，其中台灣百大企業超過一半在閩發展；閩台貿易額累計超1.2兆元，實際利用台資超300億美元。

福建省工業和信息化廳副廳長郭學軍認為，台灣企業在工業互聯網、工業軟體、新一代信息技術應用發展方面有人才、有技術，優勢明顯，福建許多製造企業有迫切的數位化轉型需求，雙方合作前景廣闊。

「2019年，富士康旗下的工業富聯在福建成立東南運營總部和研發中心，率先打造福建省工業互聯網產業基地，是閩台工業互聯網合作的一個典型案例。」郭學軍表示。

福建省電子信息集團與台灣聯電、台灣中華映管、台灣鼎元、台灣友順、台灣工研院、中華開發金控等企業和機構建立良好合作關係，並與台資企業在ERP、智能製造、工業互聯網等方面開展數位化應用合作。

福建省電子信息集團總經理盧勝文表示，將鼓勵兩岸智能製造相關軟硬體開發供應商、高校及科研機構、科技園區等，開展交流合作，吸納台灣高技能、高層次人才。