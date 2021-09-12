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消失114天後...馬雲低調現身菜棚 要撕金融科技標籤？

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
神隱多時的阿里巴巴創辦人馬雲（中）日前低調現身，視察位在浙江平湖的數位菜棚。照片／百家號
神隱多時的阿里巴巴創辦人馬雲（中）日前低調現身，視察位在浙江平湖的數位菜棚。照片／百家號

神隱多時的阿里巴巴創辦人馬雲日前低調現身，視察位在浙江平湖的數位菜棚，被市場解讀，馬雲此舉有意扭轉金融科技形象，轉向務實農業。他現身後不久，中共中紀委再發文稱資本擴張應設置紅綠燈，反對壟斷才能達成共同富裕目標。

網易新聞報導，馬雲於1日在浙江省平湖市視察阿里的數位農業基地，當日，馬雲戴著帽子一身休閒裝扮，十分低調。馬雲現身的第二天，阿里在2日宣布捐款人民幣1,000億元（約新台幣4,300億元），響應「共同富裕」政策，並提出十項具體行動，其中四項就與農村相關。結合馬雲現身「菜園」，市場推測，阿里的下一個目標將是農業。

近年來，阿里巴巴在大陸各地建立數位農業基地集運加工中心，建立數位農業基地約1,000多個，種植的大多是瓜果蔬菜。2020年通過阿里平台銷售農產品約人民幣3,037億元。此操作被解讀為，馬雲有意「洗白」過度看重金融科技的形象。

馬雲上次公開露面，是今年5月10日的「阿里日」上，兩次現身相隔114天。相關照片於9月10日起陸續被媒體公布並流傳。隨後，中共中央紀委國家監委網站於11日刊發報導，稱應「給資本擴張設置紅綠燈」、「反壟斷關乎市場公平競爭」、「壟斷與共同富裕背道而馳」，時間點巧合引起輿論猜疑。

網站刊發的報導共列出四大點，前兩項是批評騰訊音樂的獨家音樂版權構成壟斷，並指出在收到罰單後必須放棄獨家版權、不得要求版權方給予優於其他競爭對手的條件；強調這項案例對於重塑相關市場競爭格局，對大陸網路音樂產業持續健康發展將產生深遠影響。

但從第三點開始，又把矛頭指向網路科技巨頭的壟斷行為，並再次點名阿里巴巴曾因涉及壟斷而被裁罰的過往。若處於壟斷地位的創新者濫用市場地位，將使新一輪創新替代的可能性降低甚至消失。如果不加以有效治理，任其肆意發展，最終將與共同富裕的目標背道而馳。

共同富裕 人民幣 中共 馬雲

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