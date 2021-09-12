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樂視網創辦人賈躍亭持有股票被拍賣抵債 金額逾3.6億

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
樂視網創辦人賈躍亭兄弟持有的1.41億股票12日結束公開拍賣，本次拍賣共獲得人民幣8295.21萬元。（圖／取自新浪網）
樂視網創辦人賈躍亭兄弟持有的1.41億股票12日結束公開拍賣，本次拍賣共獲得人民幣8295.21萬元。（圖／取自新浪網）

樂視網股票遭拍賣，其創辦人賈躍亭兄弟持有的1.41億股票12日上午結束公開拍賣，共計拍出4個標的共計4410萬股的樂視網股票，以此計算，賈躍亭兄弟在本次拍賣共獲得人民幣8295.21萬元（約新台幣3.62億元），截至10日收盤，樂視網股價為人民幣2.22元。

北京日報報導，這批樂視網股票拍賣開始於11日早上10點，包括賈躍亭持有逾1.2億股、賈躍亭哥哥賈躍民持有的2000萬股的樂視網股票，逾1.4億股的樂視網股票共分為8個標的進行拍賣。

據了解，賈躍民持有的2筆1000萬股樂視網股票，分別以人民幣1881萬元的起拍價格被拍下；賈躍亭持有的1210萬股股票，以人民幣2276.01萬元起拍價被拍下，另一個含1200萬賈躍亭持有股票的拍賣標的，以人民幣2257.2萬元的起拍價被拍下，本次法拍共拍出4個標的共計4410萬股的樂視網股票，其餘標的均無人問津而流拍。

澎湃新聞報導，天眼查App顯示，目前賈躍亭在樂視網信息技術（北京）股份有限公司的十大股東中，持有約8.98億股，占總股本比例22.52%；其哥哥持有約2451.34萬股，占總股本比例0.61%。

值得注意的是，近期即將拍賣的與賈躍亭及樂視網有關的資產不只是股票。阿里拍賣官網顯示，曾經的樂視網信息技術（北京）股份有限公司總部樂融大廈（之前名為樂視大廈）在9日以人民幣5.7億元的價格起拍，後因案外人異議中止拍賣。本次拍賣共有33萬次圍觀，評估價為人民幣8.18億元。

除了樂視大廈，與樂視網相關的資產「世茂工三」在7月29日拍賣成功，這也是賈躍亭留在大陸最值錢的資產之一，該項交易買家是屬於「中植系」的北京卓睿物業管理有限公司，最終作價人民幣16.45億元。

賈躍亭 人民幣 北京

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