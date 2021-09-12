進價不到10元以400多元銷售 陸汽車晶片經銷商遭罰

大陸國家市場監管局網站周五(10日)發布一則行政處罰消息，指有3間汽車晶片經銷企業哄抬價格，合共罰款250萬元（人民幣，下同）。據指出，涉事企業將進價不到10元的晶片，以400多元的高價銷售，漲幅達40倍。

據大陸國家市場監管局指，8月派出調查組，根據價格監測和線索，依法對部分汽車晶片經銷企業涉嫌哄抬價格行為開展調查。

根據調查，今年以來，汽車晶片生產商、授權代理商等銷售晶片價格上漲幅度為10%至15%，個別晶片上漲50%。但有個別經銷企業趁機惡意搶購短缺晶片，大幅加價銷售，哄抬價格，牟取高額利潤。

經查，上海鍥特、上海誠勝、深圳譽暢大幅加價銷售部分汽車晶片，例如進價不到10元的晶片，以400多元的高價銷售，漲幅達40倍。但在供需平衡交易條件下，汽車晶片貿易商的加價率一般為7%至10%。

大陸國家市場監管局批評，涉案企業利用大陸汽車晶片供需失衡，在採購價格基本穩定的情況下，大幅加價銷售汽車晶片。但由於下游汽車零配件企業因無晶片可用，面臨斷供違約賠償的風險，最終不得不接受高額報價。

市場監管局強調，將會繼續密切關注晶片領域價格秩序，強化價格監測，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬價格等違法行為，維護良好市場秩序。

據香港01報導，有陸媒引述不具名的汽車晶片代理商透露，被處罰的企業與原廠以及汽車廠商的關係都十分密切，今次可說是汽車公司旗下公司參與哄抬價格。