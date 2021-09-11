大陸預報：受璨樹影響 台灣東部局部地區恐有特大暴雨

根據大陸中央氣象台預報，璨樹颱風（大陸譯為「燦都」）將以每小時15公里左右的速度向偏北方向移動，強度緩慢減弱，預計12日下午到傍晚將登陸或擦過台灣東北部一帶沿海，12日晚間移入東海南部海面，然後向浙江東北部一帶沿海靠近，不排除登陸浙江的可能。

大陸中央氣象台指出，今年第14號颱風璨樹的中心，11日上午5時位於宜蘭偏南方大約530公里的巴士海峽內，中心附近最大風力達到17級以上。

受璨樹颱風影響，預計11日20時至12日20時，台灣中東部等地的部分地區將有暴雨，台灣東部局部地區會有大暴雨或特大暴雨（250～270毫米）。

對於璨樹颱風路徑何以一變再變，中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，首先是因為11日前後副熱帶高壓東退，對璨樹的引導力發生明顯變化。此外，璨樹與位於南海的康森颱風距離較近，產生「藤原效應」，使得康森存在向南、璨樹存在向北的相互作用力。

胡嘯指出，璨樹目前仍維持「超強颱風」（強烈颱風）的巔峰狀態，周末強度將減弱。受其影響，台灣、浙江、福建等地周末將出現明顯風雨。其中，台灣的風雨影響最為明顯。預計璨樹14日至15日有可能在浙江舟山群島附近海域徘徊，不排除登陸浙江的可能性。