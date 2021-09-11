快訊

莫蘭蒂之後5年首個侵台強颱 「護國神山」阻璨樹強襲中南部

解決少子高齡化 劉毓秀：婦出江湖制度化

大陸預報：受璨樹影響 台灣東部局部地區恐有特大暴雨

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸11日上午6時發布的璨樹颱風路徑預報圖。（取自大陸中央氣象台）
大陸11日上午6時發布的璨樹颱風路徑預報圖。（取自大陸中央氣象台）

根據大陸中央氣象台預報，璨樹颱風（大陸譯為「燦都」）將以每小時15公里左右的速度向偏北方向移動，強度緩慢減弱，預計12日下午到傍晚將登陸或擦過台灣東北部一帶沿海，12日晚間移入東海南部海面，然後向浙江東北部一帶沿海靠近，不排除登陸浙江的可能。

大陸中央氣象台指出，今年第14號颱風璨樹的中心，11日上午5時位於宜蘭偏南方大約530公里的巴士海峽內，中心附近最大風力達到17級以上。

受璨樹颱風影響，預計11日20時至12日20時，台灣中東部等地的部分地區將有暴雨，台灣東部局部地區會有大暴雨或特大暴雨（250～270毫米）。

對於璨樹颱風路徑何以一變再變，中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，首先是因為11日前後副熱帶高壓東退，對璨樹的引導力發生明顯變化。此外，璨樹與位於南海的康森颱風距離較近，產生「藤原效應」，使得康森存在向南、璨樹存在向北的相互作用力。

胡嘯指出，璨樹目前仍維持「超強颱風」（強烈颱風）的巔峰狀態，周末強度將減弱。受其影響，台灣、浙江、福建等地周末將出現明顯風雨。其中，台灣的風雨影響最為明顯。預計璨樹14日至15日有可能在浙江舟山群島附近海域徘徊，不排除登陸浙江的可能性。

璨樹颱風 暴雨 南海

延伸閱讀

莫蘭蒂之後5年首個侵台強颱 彭啟明：中央山脈阻擋璨樹強襲中南部

鄭明典指璨樹颱風稍有偏東趨勢仍要緊盯 彭啟明：地形破壞較少

颱風璨樹來勢洶洶 強度不輸5年前莫蘭蒂與尼伯特

大陸絲路海運新航線納入台灣

相關新聞

大陸絲路海運新航線納入台灣

大陸公布最新第八批「絲路海運」命名航線，六個出發港口共八條航線，其中，青島、廈門、福州的新航線將台灣納入一帶一路戰略，掛...

寧願自己一無所有 恆大創辦人：投資人1分錢都不會少

深陷財務危機的恆大集團創辦人許家印今（10）日在公司的專題會上稱，恆大遭遇前所未有的困難，但會「千方百計」提早兌付債務。...

大陸預報：受璨樹影響 台灣東部局部地區恐有特大暴雨

根據大陸中央氣象台預報，璨樹颱風（大陸譯為「燦都」）將以每小時15公里左右的速度向偏北方向移動，強度緩慢減弱，預計12日...

小米汽車催速 拚2024搶市

小米集團近幾個月一直與零部件公司洽談合作，知情人士指出，小米汽車的野心很大，計畫在2024年上半年出車（問世），之後三年...

蔚來赴港掛牌傳延至明年

計畫到香港雙重上市的中概股蔚來汽車，由於接獲港交所詢問用戶信託持股問題，可能讓上市計畫推遲至明年。

北交所官網 上線試運行

大陸國家主席習近平9月2日宣布將設北京證券交易所（北交所），3日完成工商註冊，不到十天北交所官網昨（10）日上線試運行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。