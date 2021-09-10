寧願自己一無所有 恆大創辦人：投資人1分錢都不會少

深陷財務危機的恆大集團創辦人許家印今（10）日在公司的專題會上稱，恆大遭遇前所未有的困難，但會「千方百計」提早兌付債務。他強調，「我可以一無所有，但恆大的投資者不能一無所有」。

中新經緯報導，許家印表示，目前恆大遇到了前所未有的困難，但恆大的基本面沒有改變。要確保所有到期的財富產品盡早全部兌付，一分錢都不能少。

「我可以一無所有，但恆大財富的投資者不能一無所有！」許家印強調，兌付過程中，一定做到公平公正，不允許任何人搞特殊化，以前沒有發生過、今後也絕不會發生，要按既定的兌付方案千方百計爭取比計劃提早兌付。

許家印表示，恆大員工隊伍強大的戰鬥力沒有改變，規模充足且布局合理的土儲沒有改變，打造高品質社區的能力沒有改變，恆大還是原來那個恆大，年銷售規模人民幣7000億元的基本面沒有改變。

許家印指出，接下來恆大各級領導干部要帶領全體員工，全力復工復產，全力保交樓，全力做好銷售，恢復正常經營，這也是恆大財富產品兌付的最大保證。

近期市場有傳言稱，恆大旗下到期的財富產品遭到逾期無法兌付的問題。有購買恆大理財的員工表示，其本人購買的恆大理財產品遇到逾期無法兌付的情況，但是有員工購買的8月底到期的理財產品已如期兌付。