運費檢疫雙重打擊 台灣文旦柚今年登陸物稀為貴

中秋將近，上海台商圈早已預訂，卻苦等多時的台灣文旦柚，今年不僅物稀為貴，更可能等到一場空。高雄市農會理事長蕭漢俊表示，受運費檢疫雙重打擊 ，不少貿易商乾脆直接放棄大陸市場。

陸媒海峽導報報導，大陸今年3月1日起暫停台灣鳳梨進口，今年中秋台灣文旦柚在疫情與政治氛圍下，外銷規模亦大幅跳水。

高雄市農會理事長蕭漢俊10日接受中評社訪問表示，今年文旦柚運輸成本墊高至往年的兩三倍，不少貿易商認為不符成本、利潤被壓縮，乾脆直接放棄大陸市場。

蕭漢俊指出，台灣文旦柚目前每公斤批發價維持在新台幣20至30元，但外銷運費漲了2至3倍，「低單價若無外銷補助，其實很難推動。」

此外，台灣水果登陸的檢疫通關更是麻煩，蕭漢俊說，過去台灣生鮮農漁產品出口到大陸，因為量大，貿易商會事前跟對岸打過招呼，走綠色通道，大約都是當天出貨、當天到貨。但現在台灣水果出口登陸品量銳減，「貨量只有一點點，通關時效已經不操之在己。」

尤其大陸海關對台灣水果檢疫嚴格，蕭漢俊說，現在要求每一貨櫃都要6面消毒，很多貿易商覺得成本太高，今年都放棄文旦柚外銷大陸市場。即使發貨到大陸，也擔心賣到大陸市場的台灣文旦柚單價太高，「大陸自己也產柚子，不一定非買昂貴的台灣柚不可。」

據台胞社交圈「台商太太新天地」公眾號訊息，專賣台灣名物、特產的佳思多超市餐廳，終於上架了台灣麻豆文旦柚，但因為今年台灣氣候條件影響雨水少，文旦柚產量更加稀有，因此進口有限的正宗台灣原箱原產40年老欉麻豆文旦，一箱開價人民幣328元，近新台幣1500元，相當每顆文旦要價新台幣一兩百元才吃得到。