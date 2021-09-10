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促閩台交流 福建直接採認台灣社會工作師證書

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導

台灣社工要到大陸市場找工作，福建率先採認，將比照認定為大陸中級社會工作師，納入福建省社會工作者統一管理，享受大陸社會工作師同等待遇。

大陸央視報導，福建省發佈《關於直接採認台灣社會工作師證書的通知》，在全國率先對符合條件的臺灣社工，按相關程式予以採認。

報導指，福建省直接採認台灣社會工作師證書，列出的必要條件，就是 堅持一個中國原則，贊同兩岸關係和平發展的台灣居民。

採認規定須由本人提出申請，福建省民政廳、省政府台港澳辦、省人社廳三部門根據分工審核，審核通過的將比照認定為大陸中級社會工作師。採認後將受聘於福建省城鄉社區、企事業單位和社會組織等單位，從事社會工作管理與服務。

報導指，目前福建全省社會工作專業人才總量5.3萬人，持證社工2.3萬人，社會工作服務機構552家，正推動社會治理精細化、專業化。近年來，廈門、福州、漳州等地均多次邀請台灣社工來閩督導、授課，閩台社會工作交流合作不斷深化。

福建 社工

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