東莞外貿復穩 前7月增長15.6%

廣東省東莞市統計局9日發布消息稱，今年前7月，東莞市進出口總額達8166.1億元（人民幣，下同），同比增長15.6%，外貿進出口穩步恢復。

中新社報導，東莞素有「世界工廠」之稱，外貿企業眾多，是一座以外向型經濟為主的城市。去年以來，受全球新冠肺炎疫情等因素影響，東莞外貿增速有所放緩。為應對衝擊，該市實施一系列政策措施，推動了經濟社會秩序加快恢復。

據東莞市統計局公布的數據顯示，1至7月，東莞規模以上工業增加值2675.69億元，同比增長13.9%。製造業穩步恢復，增加值增長13.6%。

東莞工業投資也實現較快增長，製造業投資比重提升。1至7月，東莞固定資產投資總額1313.74億元，同比增長14.3%。分行業看，製造業投資增長24.9%，比去年同期提高2.8個百分點。

與此同時，東莞智能製造裝備也實現較快增長。今年以來，智能製造裝備業保持較快增長，各月增速均在20%以上。1至7月，全市規模以上工業智能製造裝備業增長23.7%。

數據顯示，今年1至7月，東莞外貿進出口實現穩步恢復，進出口總額達8166.1億元，同比增長15.6%，其中出口4903.3億元，增長11.5%；進口3262.7億元，增長22.2%。

東莞市統計局稱，東莞經濟延續穩定恢復態勢。但同時，全球疫情仍在持續演變，大陸疫情零星散發，外部不確定性因素仍然較多。東莞經濟基礎穩固、韌性強勁，新動能持續注入等有利因素，將有力持續推動東莞加快高質量發展。