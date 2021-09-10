兩岸經貿論壇 展望十四五新商機

第十五屆兩岸經貿合作與發展論壇8日在廈門舉行，兩岸業界和學界人士與會暢談「十四五」時期兩岸經貿新發展。在新發展格局下，應推進兩岸產業合作，優化資源配置，實現兩岸經濟互利共贏，成與會者共識。

中新社報導，台灣中華大學講座教授、台灣區電機電子工業同業公會高級顧問尹啟銘通過視訊連線以「兩岸企業合作發展契機與展望」為題作演講。他說，台商對大陸投資已達成熟期，在大陸發展進入關鍵的轉型期。

他認為，台商進入大陸市場並以此為基礎參與RCEP，參與到區域供應鏈形成中；新基建相關產業是台灣的優勢產業，大陸加快推進新基建可產生合作新契機。「台商要利用大陸新內需市場帶來的新商機，推進產業項目合作。」尹啟銘說道。

在中國社會科學院台灣研究所副所長張冠華看來，今後5至10年是台企轉型升級重要時期，應把握住「雙循環」新發展格局重大機遇。

「台商台企應積極嵌入大陸產業鏈、供應鏈現代化進程，積極參與粵港澳大灣區以及海南自貿港等建設，融入大陸內循環。」張冠華建議台商台企，以大陸市場為依託積極參與RCEP區域經濟合作和「一帶一路」建設，加快形成兩岸企業密切合作向RCEP及「一帶一路」推進的兩岸供應鏈新格局。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅表示，「十四五」時期大陸加快經濟轉型的步伐，從事科技產業的台資企業，尤其是強調科技創新的企業會獲得新的支持。

上海冠龍閥門節能設備股份有限公司總經理謝瑞益也在看到巨大商機。「台商應主動關注『十四五』最新出台的相關政策，深入研究、抓緊政策方向及利多。」

謝瑞益認為，隨著大陸經濟快速發展，兩岸產業加快聯結、優勢互補，透過參股、併購的合作模式已逐漸形成兩岸產業一體化發展的格局。在「十四五」新形勢下，兩岸產業合作應尋求新的突破。