滬先進製造業 將建3+6新體系

上海9日發布「上海市先進製造業發展『十四五』規劃」，提出5年構建「3+6」新型產業體系，重點發展積體電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業，以及電子信息、生命健康、汽車、高端裝備、先進材料、時尚消費品六大高端產業。

中新社報導，上海市經濟和信息化委員會主任吳金城表示，「十四五」期間，上海將按照「3+6」體系的藍圖，進一步提升產業規模和能級，計畫形成兩個兆級、四個五千億級的高端產業集群。

上海要不要發展製造業？長期以來，上海給出的答案都是肯定的。

吳金城指出，1990年代，上海提出發展電子信息、汽車、石油化工、精品鋼材、成套設備、生物醫藥六個重點工業行業，夯實了上海經濟發展的基礎。近年來，隨著新興產業的快速發展，上海湧現出了一批具有支柱潛力的新動能產業。經過調查研究，上海形成了「3+6」新型產業體系，即上述的三大先導產業、六大重點產業。

上海是中國近代重要的民族工業發祥地、民族品牌發源地和集聚地。昔日，「上海製造」不僅在中國大陸市場一枝獨秀，而且遠銷至東南亞及歐美市場，形成了上海牌手表、蝴蝶牌縫紉機、鳳凰牌自行車、大白兔奶糖等一系列家喻戶曉的上海品牌。

2018年，上海出爐「全力打響『上海製造』品牌加快邁向全球卓越製造基地三年行動計畫（2018-2020年）」，再次打響「製造品牌」，向海內外傳達發展先進製造業、建設全球卓越製造基地的決心。

最新數據顯示，2020年，上海全市實現工業總產值3.7兆元人民幣，工業增加值達到9657億元，工業增加值占全市生產總值比重達25%，順利完成「十三五」目標。