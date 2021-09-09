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指揮中心「強化機組員防疫」獲三共識 將打第三劑疫苗

李克強：加速核准並盡快實施RCEP

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務院總理李克強9日表示，要加速核准並盡快實施區域全面經濟夥伴協定（RCEP），落實好中國—東盟（協）自由貿易區升級議定書。（圖／取自中國政府網）
大陸國務院總理李克強9日表示，要加速核准並盡快實施區域全面經濟夥伴協定（RCEP），落實好中國—東盟（協）自由貿易區升級議定書。（圖／取自中國政府網）

大陸總理李克強9日表示，大湄公河次區域各國面臨經濟復甦和可持續增長的挑戰，要加速核准並盡快實施區域全面經濟夥伴協定（RCEP），落實好「中國—東協」自由貿易區升級議定書。

據中國政府網消息指出，李克強9日出席大湄公河次區域經濟合作第七次領導人會議時表示，中國和湄公河國家應凝聚共識、增強政治互信、拓寬合作領域、提高合作水準，共同推動次區域的可持續和包容發展。

李克強建議：第一，深化水資源合作，造福沿岸各國。充分尊重各國合理開發利用水資源的正當權益，有事大家商量著辦。

第二，是堅持生命至上，攜手做好疫情防控。他稱，中方將繼續在力所能及範圍內優先向湄公河國家提供疫苗等醫療物資援助，願利用已設立的公共衛生專項資金，開展疫情監測、傳染病防控合作。

第三，是加強貿易投資，共促經濟復甦。加速核准並盡快實施「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），落實好「中國—東協」自由貿易區升級議定書，為包括次區域國家在內的各國發展注入強勁動力。

李克強指出，要鞏固政治互信，維護次區域國家共同利益。始終堅持睦鄰友好，相互尊重、平等相待，照顧彼此重大關切；始終秉持多邊主義，弘揚和平共處五項原則；始終倡導開放包容理念，發揮各自優勢，凝聚發展合力，推動大湄公河次區域經濟合作與瀾滄江—湄公河等機制協調發展。

路透報導，全球最大自由貿易區RCEP於去年簽署，為推進其盡快落地大陸正緊鑼密鼓地準備。

李克強 自由貿易

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