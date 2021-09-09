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金門書展10月登場 陸委會：陸書來台需獲申請許可

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
金門書展將於10月中在台灣舉行，大陸圖書預計9月底來台。陸委會9日強調，需依據兩岸條例第37條及許可辦法規定，事先向文化部申請許可。圖／陸委會提供
金門書展將於10月中在台灣舉行，大陸圖書預計9月底來台。陸委會9日強調，需依據兩岸條例第37條及許可辦法規定，事先向文化部申請許可。圖／陸委會提供

中國國有文化企業海峽出版發行集團與台灣出版業者聯合舉辦的金門書展將於10月14日在金門、馬祖及台北等大專院校巡迴展開，大陸圖書預計9月底來台。陸委會9日強調，相關業者若要在台灣舉辦陸方圖書展覽，需依據兩岸條例第37條及許可辦法規定，事先向文化部申請許可，若有違規情事將依法查處。

中新網報導，因新冠肺炎疫情一度按下暫停鍵的第十五屆金門書展正在重啟，10月將走進台灣本島及金門、馬祖。

對此，陸委會副主委李麗珍於9日的例行記者會上表示，相關業者如果要在台灣舉辦陸方圖書出版品的展覽，必須要依據兩岸條例第37條及許可辦法規定，事先向主管機關即文化部申請許可。而業者如果要在台灣銷售陸方的簡體字圖書，僅限大專專業學術用書，且也應事先向主管機關文化部委託的圖書出版公會或協會來提出申請，獲得許可後，才能在台灣銷售陸方的簡體字大專專業學術圖書。

李麗珍強調，陸委會將會同文化部持續關注這一屆金門書展的相關情況，如果有違規情事會依法查處。

金門 文化部 陸委會

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