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小米延長手機生命週期 升級11T系列更新次數

中央社 / 台北9日電

小米走向國際化後，仍有用戶對其手機系統更新有疑慮，為延長手機生命週期，小米今天承諾，提供Xiaomi 11T系列一共3次Google Android作業系統主要版本升級，及4年安全性系統更新。

小米今天發布新聞稿宣布，提供即將發表的Xiaomi11T系列（包含Xiaomi 11T Pro與Xiaomi 11T）一共3次Google Android作業系統主要版本升級，以及4年的安全性系統更新。

業界指出，小米走向國際化之後，仍有許多用戶對其手機的系統更新有疑慮，目前小米其他機型平均提供2次作業系統主要升級與3年的安全性更新。

小米期盼透過此政策，讓Xiaomi 11T系列用戶有更好的用戶體驗和更高資訊安全保障，雖然此項政策暫不包含其他系列的產品，但小米認為這是一個積極的改變。

小米國際產品與技術負責人單文浩表示，隨著智慧型手機硬體持續創新，智慧型手機的生命週期逐漸延長，意味著用戶不需要頻繁更換手機。因此，越來越多消費者重視作業系統及新功能的更新頻率。

小米表示，將提供3次Google Android作業系統主要版本升級，進一步延長小米手機的生命週期，用戶將能持續使用現有的小米手機，無需頻繁購買新產品，也能享受最新作業系統及相關功能。同時還為用戶提供4年的安全性更新，持續確保手機受到更高的安全保障。

另外，小米正評估將Google Android作業系統升級和安全性更新政策，導入更多小米智慧型手機的可能性。然而Google Android作業系統升級和功能的可用性因產品型號及市場而異。

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