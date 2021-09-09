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陸將暫停審批新網路遊戲 「超級瑪利歐」遭下架

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸擴大打擊網路遊戲成癮問題，消息傳出將暫停新網路遊戲的審批。京東日前發布禁售遊戲公告，名單包含《動物森友會》、《超級馬力歐製造2》等。照片／任天堂官網
大陸擴大打擊網路遊戲成癮問題，消息傳出將暫停新網路遊戲的審批。京東日前發布禁售遊戲公告，名單包含《動物森友會》、《超級馬力歐製造2》等。照片／任天堂官網

大陸擴大打擊網路遊戲成癮問題，「南華早報」引述消息稱，大陸8日與行業巨頭騰訊和網易的會晤中，透露將暫停新網路遊戲的審批。當局將擴大凍結審批新的網路遊戲，尚不清楚暫停審批將持續多久。

報導稱，中共中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人，會同中央網信辦、文化和旅遊部等部門，對騰訊及網易等重點網絡遊戲企業和遊戲帳號租售平台、遊戲直播平台進行約談。

騰訊回應稱，將認真學習約談精神，在相關主管部門的指導下，從嚴落實未成年人防沉迷的規範和要求，強化內容安全與合規，堅持正確的價值導向，切實保護未成年人身心健康和茁壯成長。

網路科技公司也紛紛跟進遊戲禁令政策，京東9月2日發布關於禁售遊戲公告，公告中含概87款遊戲，名單包含《動物森友會》、《超級馬力歐製造2》等。

不過，這兩款的特色都包含高自由度的創作元素，其中《動物森友會》在過去曾因為玩家在創作中提及「武漢肺炎」或「光復香港」等政治敏感議題，一度被認為是電商全面下架的主因。

京東表示，未經審批備案的遊戲不得在京東商城出售，對此類商品將形成常態化高壓治理。

大陸二手商品交易平台閒魚App於近日已經暫停新用戶注冊。在閒魚的新用戶註冊界面顯示：親愛的用戶，閒魚目前正在進行系統升級改造，暫停新用戶註冊。此次升級預計9月中旬完成。

網路遊戲 未成年 電商

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