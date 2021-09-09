滴滴出行、美團打車等8家網約車遭約談

網路叫車平台持續被大陸官方盯上，天津市媒體平台「津雲」官方微信公眾號9日發布，天津市道路運輸局會、市委網信辦等六部門，8日對滴滴出行、美團打車等八家網路叫車平台聯合約談，並提出七點要求，遵守數據安全等法律。

除上述兩家外，其餘六家被約談的公司為：曹操專車、T3出行、首汽約車、陽光出行、及時用車、高德打車。

天津市針對網路叫車公司的亂象，如註冊把關不嚴、違規派單、打折促銷等問題，提出七點具體要求：

一、立即停止招募不合規車輛和駕駛員，對無法提供許可證件的駕駛員和車輛不予註冊，並清退已在平台註冊的不合規車輛和駕駛員。

二、遵循公平、合法、誠實信用的原則，依據生產經營成本和市場供求狀況合理定價，主動向社會公布計價規則，保障消費者的知情權和選擇權。

三、公示抽成比率，合理制定規則，保證駕駛員得到正常的休息和合理的收入，為駕駛員創造良好的運營環境。

四、加強駕駛員法律法規及安全教育，認真排查風險隱患，保障乘客及駕駛員出行安全。

五、遵守的大陸國家網路安全、個人信息保護、數據安全等方面的法律法規，履行好對信息的保護責任。

六、加強守法經營意識教育，嚴格落實疫情防控要求，服從行政管理部門依法監管。對違規經營，行政管理部門將處罰，直至「摘牌」停運。

七、約車平台企業要向行政監管部門上傳數據信息，並確保數據信息真實、準確、完整。