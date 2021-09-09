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陸「國家人權行動計劃」：選民直選200萬縣鄉人大代表

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸最新公布的「國家人權行動計劃（2021—2025年）」，將「兒童每天接觸戶外自然光不少於1小時」也列入兒童權益範疇。中新社
大陸最新公布的「國家人權行動計劃（2021—2025年）」，將「兒童每天接觸戶外自然光不少於1小時」也列入兒童權益範疇。中新社

大陸國務院新聞辦公室9日發布「國家人權行動計劃（2021—2025年）」。自2009年以來，大陸已先後制定實施三期國家人權行動計劃。周四公布的行動計畫在政治權利部分提出，將保障中國公民依法行使選舉權和被選舉權，最廣泛動員和組織全國10億多選民參加選舉，直接選舉產生200多萬名縣鄉兩級人大代表。

9日發布的「國家人權行動計劃」指出，「人民幸福生活是最大的人權」。這份行動計劃全文超過2萬字，涵蓋的領域十分廣泛，包括明確規定用人單位在招聘過程中，不得限定男性或者規定男性優先；兒童每天接觸戶外自然光不少於1小時等等。

「行動計劃」並列出七大目標：

一、將促進全體人民的自由全面共同發展作為人權事業發展的總目標，增進人民的獲得感、幸福感、安全感。

二、充分保障人民的經濟社會文化權利，不斷實現人民對美好生活的嚮往，為人的全面發展創造更加有利的經濟社會文化條件。

三、切實保障公民權利和政治權利，促進人民有效社會參與，為實現人的全面發展提供更為堅實的民主法治基礎。

四、堅持尊重自然、順應自然、保護自然，促進人與自然和諧共生，為全人類和子孫後代共享發展創造可持續條件。

五、加強對特定群體權益的平等保護和特殊扶助，促進所有人平等分享發展成果，為實現所有人全面發展提供政策支持。

六、廣泛開展人權教育、研究、培訓和知識普及，營造全社會尊重和保障人權的文化氛圍。

七、積極參與全球人權治理，深度參與聯合國人權機制工作，推動建設更加公平公正合理包容的全球人權治理體系，共同構建人類命運共同體。

人權

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