反駁蔡總統 國台辦：熱忱歡迎台灣演藝人員在大陸發展

針對台灣藝人張鈞甯近日被大陸網友質疑「台獨」，蔡英文總統8日在臉抒發文稱，「因為言論不合己意就封殺、剝奪工作權，這不僅是對個人權利的侵害，也更凸顯了兩岸在民主和威權兩種價值上的差異」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮9日反擊稱，民進黨當局有關言論純屬蓄意汙衊、轉移焦點。

朱鳳蓮強調，「我們一貫積極支持兩岸文化領域交流合作，熱忱歡迎台灣演藝人員在大陸發展」。她表示，越來越多台灣藝人已經並正在參與兩岸影視創作和綜藝節目，帶來許多受兩岸觀眾歡迎的作品和節目。

朱鳳蓮說，台灣一些政治勢力和不良媒體別有用心，蓄意製造事端，企圖通過干擾阻撓台灣藝人在大陸發展，破壞兩岸人文交流氛圍，挑撥兩岸同胞對立，惡化兩岸關係。希望兩岸同胞擦亮眼睛，更精準地辨識和反對離間兩岸同胞感情的惡劣行為。