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騰訊人民幣500億元「共同富裕」計劃 首期資金來了

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
騰訊發起的人民幣500億元「共同富裕專項計劃」，首期資金已於9日在騰訊的「99公益日」啟用。（路透）
騰訊發起的人民幣500億元「共同富裕專項計劃」，首期資金已於9日在騰訊的「99公益日」啟用。（路透）

響應中共中央總書記習近平號召，大陸網路科技龍頭騰訊日前宣布，將投入人民幣500億元（約新台幣2,150億元）啟動「共同富裕專項計劃」。9日上午，騰訊透過發給全體員工的公開信宣告，首期資金已在當日在由騰訊發起的「99公益日」中正式實施，金額人民幣10億元。

「99公益日」是由騰訊聯合大陸數百家公益組織、企業、明星名人等，於2015年9月9日共同發起的一年一度全民公益活動。

騰訊表示，今年的「99公益日」將全面升級。除了從3天延長為10天，總激勵金額也將提升至人民幣10億元。但從這封公開信，看不出騰訊究竟要如何運用第一筆「共同富裕」計畫的資金。

騰訊在給員工的這封公開信稱，如果一個企業的發展和其對社會所作出的貢獻之間，沒有合理的比例，將失去繼續發展的動力和源泉。騰訊「富而思源、富而思進、富而思報」，永遠與社會關切和人民期待站在一起、助力解決社會共同關注的問題。

公開信表示，繼4月投入人民幣500億元啟動「可持續社會價值創新」戰略後，8月18日騰訊再度追加500億元啟動「共同富裕專項計劃」，而這筆資金的首期就將從今年的「99公益日」開始落地。

公開信提到，在本月5日的「中華慈善日」中，騰訊基金會已捐款人民幣1.6億元幫助災後重建、鄉村振興、弱勢人群等相關項目，重點覆蓋涉及中西部、山區農村等多個欠發達地區。

騰訊在信中並強調，「騰訊有向善的自驅力，有扶弱濟困的優良基因」，將與員工「繼續一塊做好事，一塊把好事做好」，讓公益精神薪火相傳生生不息，「不負這個時代的期待」。

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