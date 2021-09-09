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螞蟻集團估值二度被富達下調 較IPO前下滑67%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
去年螞蟻集團在IPO前夕被叫停，大陸政府開始採取監管行動，瞄準擁有大量數據的科技巨頭。照片／路透
去年螞蟻集團在IPO前夕被叫停，大陸政府開始採取監管行動，瞄準擁有大量數據的科技巨頭。照片／路透

大陸金融科技巨頭螞蟻集團去年在IPO前夕被叫停，大陸官方隨後更強化對科技巨頭的監管。富達投資今年以來至少第二次下調螞蟻集團的估值預估，反映凸顯出當前市場對螞蟻集團前景的看法。

彭博報導，相關文件顯示，今年6月底，富達投資對其所持螞蟻集團股份的估值暗示的總市值為780億美元，低於今年2月的1,440億美元，以及去年11月初螞蟻集團首次公開發行（IPO）突然被監管機構叫停前的2,350億美元。

另一份文件則顯示，富達持倉的估值可能在7月降至670億美元左右。當月披露的內容範圍有限，因此難以得知數值下降反映的是估值下調還是基金持倉變化。

對此，富達和螞蟻集團均不予置評。

隨著大陸監管機構對大陸億萬富豪加強審查，整理金融科技行業整頓細節，落實數據安全和IPO新規，螞蟻集團的未來充滿不確定性。螞蟻集團今年3月任命新的首席執行官，承諾會全面整改。

螞蟻集團整改計畫傳出將與大陸國企合設公司。路透引述消息稱，螞蟻正和多家大陸國企商討合組一家信用評比公司，新公司多數股東都具有國資背景，其中浙江省旅遊投資集團在新公司持股35%，浙江電子口岸有限公和杭州市金融投資集團，持股均高於5%。

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