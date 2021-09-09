騰訊、網易遭官方約談 遊戲科技股今早集體大跌

大陸加強監管未成年人玩遊戲，中共中央宣傳部、大陸國家新聞出版署8日約談騰訊、網易等遊戲企業和平台，要求限制未成年人使用網路遊戲時長，不得提供網路遊戲帳號租售交易。受此影響，9日大陸遊戲類股早盤集體下滑。

大陸遊戲科技股9日早盤在港股表現，騰訊、百度、京東跌逾4%、嗶哩嗶哩跌5.8%、網易跌逾6%、快手跌6.3%，阿里巴巴跌3.9%。

新華網報導，大陸官方要加強網路遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容，堅決抵制拜金主義、「娘炮」、「耽美」等不良文化。遏制「唯金錢」「唯流量」等錯誤傾向，改變誘導玩家沉迷的各類規則和玩法設計。

騰訊遊戲回應官方約談稱，將認真學習約談精神，在相關主管部門的指導下，從嚴落實未成年人防沉迷的相關規範和要求，強化內容安全與合規。

大陸官媒近期對網路遊戲頻頻發聲，如經濟參考報先前曾直斥網路遊戲為「精神鴉片」；央廣網發表評論文章稱，網路遊戲行業必須加強自律，肆意篡改歷史的網路遊戲當治理。

大陸遊戲商機龐大，中國國際數位娛樂產業大會（CDEC）近期公布的報告指出，今年上半年大陸遊戲產業營收達人民幣1,504.9億元（約新台幣6,471億元），年增7.8%，玩家用戶數規模為6.6億。

報告稱，行動遊戲額占大陸市場總收入76.2%，為產業主要收入來源，線上遊戲占19.8%、網頁遊戲占2%。