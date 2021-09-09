快訊

江趙結盟「戰鬥藍」 還沒邊緣化朱立倫先引內亂

強颱璨樹像曾重創台灣的莫蘭蒂颱風？ 氣象局回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行動支付普及 大陸ATM持續消失已跌破百萬部

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
隨著行動支付日益普及，ATM在中國大陸正逐步消失。路透
隨著行動支付日益普及，ATM在中國大陸正逐步消失。路透

隨著行動支付日益普及，大陸民眾在日常生活中已越來越少使用到現金，導致自動提款機（ATM）快速消失。根據中國人民銀行（大陸央行）統計，截至今年第2季底，全大陸的ATM數量為98.67萬部，跌破百萬部，僅上半年就減少了2.72萬部。

據北京青年報報導，世界上第一部ATM是1967年6月27日由英國巴克萊銀行投入使用。中國大陸第一部ATM，則是1987年由中國銀行珠海分行引進。

報導稱，當時的ATM有一噸多重，安裝時還需要動用吊車，主要是作為展示用。但1993年，大陸啟動「金卡工程」後，銀行對ATM的需求快速增長，中國大陸也迅速發展成為全球最大的ATM市場。

據中國人民銀行統計，大陸ATM的數量在2018年底達到頂峰：111.08萬部，全大陸當年就新增了15.02萬部。　　

但2019年起，大陸ATM的數量就開始減少，當年共減少了1.31萬部，2020年下滑趨勢更為明顯，全年共有8.39萬部ATM消失。

北京青年報指出，大陸ATM減少主要與非現金支付特別是行動支付的全面普及有關。根據中國人民銀行統計，大陸行動支付近年來一直保持穩步增長。

今年第2季，大陸金融機構共處理網上支付業務251.90億筆，金額人民幣605.19兆元，年比分別增長16.42%和11.80%；行動支付業務370.11億筆，金額117.13兆元，分別增長22.79%和0.32%。

另，非銀行支付機構處理網路支付業務逾13兆筆，金額超過人民幣87兆元，也分別成長28.17%和24.37%。

不過，業內人士普遍認為，儘管ATM正逐年減少，但在未來很長一段時間內，ATM仍不至於全面退出，現金支付和行動支付將長期處於互為依存、互為發展的狀態。

延伸閱讀

欠款近52億！大陸華爾街英語傳破產 已全面停業

大陸預報：璨樹颱風將穿過巴士海峽沿台灣海峽北上

駭客入侵個資外流 國軍英雄館住宿旅客遭詐

陸商務部：兩岸貿易逆勢上漲 未來合作有巨大潛力

相關新聞

行動支付普及 大陸ATM持續消失已跌破百萬部

隨著行動支付日益普及，大陸民眾在日常生活中已越來越少使用到現金，導致自動提款機（ATM）快速消失。根據中國人民銀行（大陸...

螞蟻集團估值二度被富達下調 較IPO前下滑67%

大陸金融科技巨頭螞蟻集團去年在IPO前夕被叫停，大陸官方隨後更強化對科技巨頭的監管。富達投資今年以來至少第二次下調螞蟻集...

騰訊、網易遭官方約談 遊戲科技股今早集體大跌

大陸加強監管未成年人玩遊戲，中共中央宣傳部、大陸國家新聞出版署8日約談騰訊、網易等遊戲企業和平台，要求限制未成年人使用網...

欠款近52億！大陸華爾街英語傳破產 已全面停業

受到大陸教育「雙減」（減少作業和減少補習）政策衝擊，在地培訓機構華爾街英語傳出將宣告破產，學費欠款高達人民幣12億元（約...

大陸8月CPI上漲0.8% 連續三個月走跌

大陸國家統計局周四公布，8月，大陸全國居民消費價格（CPI）年比上漲0.8%。國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，數字...

7000萬人民幣裝修、紅木家具200噸… 杭州最貴法拍房開拍

占地約5.5畝、號稱7000萬裝修的「杭松居」，被稱為杭州「史上最貴法拍房」，這套房產由杭州市中級人民法院處置，市價約1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。