行動支付普及 大陸ATM持續消失已跌破百萬部

隨著行動支付日益普及，大陸民眾在日常生活中已越來越少使用到現金，導致自動提款機（ATM）快速消失。根據中國人民銀行（大陸央行）統計，截至今年第2季底，全大陸的ATM數量為98.67萬部，跌破百萬部，僅上半年就減少了2.72萬部。

據北京青年報報導，世界上第一部ATM是1967年6月27日由英國巴克萊銀行投入使用。中國大陸第一部ATM，則是1987年由中國銀行珠海分行引進。

報導稱，當時的ATM有一噸多重，安裝時還需要動用吊車，主要是作為展示用。但1993年，大陸啟動「金卡工程」後，銀行對ATM的需求快速增長，中國大陸也迅速發展成為全球最大的ATM市場。

據中國人民銀行統計，大陸ATM的數量在2018年底達到頂峰：111.08萬部，全大陸當年就新增了15.02萬部。

但2019年起，大陸ATM的數量就開始減少，當年共減少了1.31萬部，2020年下滑趨勢更為明顯，全年共有8.39萬部ATM消失。

北京青年報指出，大陸ATM減少主要與非現金支付特別是行動支付的全面普及有關。根據中國人民銀行統計，大陸行動支付近年來一直保持穩步增長。

今年第2季，大陸金融機構共處理網上支付業務251.90億筆，金額人民幣605.19兆元，年比分別增長16.42%和11.80%；行動支付業務370.11億筆，金額117.13兆元，分別增長22.79%和0.32%。

另，非銀行支付機構處理網路支付業務逾13兆筆，金額超過人民幣87兆元，也分別成長28.17%和24.37%。

不過，業內人士普遍認為，儘管ATM正逐年減少，但在未來很長一段時間內，ATM仍不至於全面退出，現金支付和行動支付將長期處於互為依存、互為發展的狀態。