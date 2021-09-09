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大陸8月CPI年漲0.8% 連3降 PPI漲9.5%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸8月消費者物價指數（CPI）年漲0.8%。新華社
大陸8月消費者物價指數（CPI）年漲0.8%。新華社

大陸國家統計局9日公布，8月消費者物價指數（CPI）年漲0.8%，年漲幅連三個月下滑；生產者物價指數（PPI）年漲9.5%，高於預期。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，8月，受煤炭、化工和鋼材等產品價格上漲影響，工業品價格按月和按年漲幅均擴大。8月CPI月漲0.1%，比7月下滑0.2個百分點。其中，食品價格由7月下降0.4%轉為上漲0.8%。

食品中，受多地散發疫情、強降雨及高溫天氣影響，鮮菜和雞蛋價格月比分別上漲8.6%和8.4%，漲幅比7月分別擴大7.3和7.4個百分點；豬肉供給持續增加，價格繼續下降1.4%，降幅比7月收窄0.5個百分點。

按年看，CPI年漲0.8%，漲幅比7月下滑0.2個百分點。其中，食品價格下降4.1%，降幅比7月擴大0.4個百分點，影響CPI下降約0.77個百分點。

PPI方面，受煤炭、化工和鋼材等產品價格上漲影響，8月工業品價格月、年漲幅均擴大。8月PPI年升9.5%，較7月升幅擴大0.5個百分點，並高於預期升9%，月升0.7%。

從主要行業看，受需求旺盛疊加供應整體偏緊影響，煤炭開採和洗選業價格比7月上漲6.5%；前期原油、煤炭等價格上漲較多，推動大陸境內中下游行業價格繼續上漲，其中化學原料和化學製品製造業價格上漲1.9%，漲幅擴大1.1個百分點。

此外，受近期進口天然氣價格快速上漲帶動，大陸燃氣生產和供應業價格上漲1.7%，漲幅擴大1.5個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格均由降轉漲，分別上漲2.2%和1.4%。

大陸8月消費者物價指數（CPI）年漲0.8%，年漲幅連三個月下滑。照片／大陸國家統計局官網
大陸8月消費者物價指數（CPI）年漲0.8%，年漲幅連三個月下滑。照片／大陸國家統計局官網

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