大陸8月CPI年漲0.8% 連3降 PPI漲9.5%
大陸國家統計局9日公布，8月消費者物價指數（CPI）年漲0.8%，年漲幅連三個月下滑；生產者物價指數（PPI）年漲9.5%，高於預期。
大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，8月，受煤炭、化工和鋼材等產品價格上漲影響，工業品價格按月和按年漲幅均擴大。8月CPI月漲0.1%，比7月下滑0.2個百分點。其中，食品價格由7月下降0.4%轉為上漲0.8%。
食品中，受多地散發疫情、強降雨及高溫天氣影響，鮮菜和雞蛋價格月比分別上漲8.6%和8.4%，漲幅比7月分別擴大7.3和7.4個百分點；豬肉供給持續增加，價格繼續下降1.4%，降幅比7月收窄0.5個百分點。
按年看，CPI年漲0.8%，漲幅比7月下滑0.2個百分點。其中，食品價格下降4.1%，降幅比7月擴大0.4個百分點，影響CPI下降約0.77個百分點。
PPI方面，受煤炭、化工和鋼材等產品價格上漲影響，8月工業品價格月、年漲幅均擴大。8月PPI年升9.5%，較7月升幅擴大0.5個百分點，並高於預期升9%，月升0.7%。
從主要行業看，受需求旺盛疊加供應整體偏緊影響，煤炭開採和洗選業價格比7月上漲6.5%；前期原油、煤炭等價格上漲較多，推動大陸境內中下游行業價格繼續上漲，其中化學原料和化學製品製造業價格上漲1.9%，漲幅擴大1.1個百分點。
此外，受近期進口天然氣價格快速上漲帶動，大陸燃氣生產和供應業價格上漲1.7%，漲幅擴大1.5個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格均由降轉漲，分別上漲2.2%和1.4%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言