大陸8月CPI上漲0.8% 連續三個月走跌

大陸國家統計局周四公布，8月，大陸全國居民消費價格（CPI）年比上漲0.8%。國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，數字顯示，8月，中國大陸各地區各部門持續做好保供穩價工作，消費市場供應總體充足，價格平穩運行。

根據大陸國家統計局公布的數據，中國大陸8月城市CPI上漲1.0%，農村上漲0.3%；食品價格下降4.1%，非食品價格上漲1.9%；消費品價格上漲0.3%，服務價格上漲1.5%。1­­至8月CPI較去年同期上漲0.6%。

董莉娟表示，大陸8月CPI上漲0.8%，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，食品價格下降4.1%，降幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI下降約0.77個百分點。

食品中，豬肉價格下降44.9%，降幅比上月擴大1.4個百分點；淡水魚價格上漲25.4%，漲幅回落5.5個百分點；雞蛋和食用植物油價格分別上漲15.9%和9.4%，漲幅均有回落。

8月，非食品價格上漲1.9%，漲幅比上月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約1.58個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲2.5%，漲幅回落0.3個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲22.7%和25.2%，漲幅均有回落；服務價格上漲1.5%，漲幅回落0.1個百分點，其中飛機票和賓館住宿價格分別上漲31.6%和2.8%，漲幅均有回落。

此外，大陸周四還公布，8月全國工業生產者出廠價格（PPI）年比上漲9.5%，工業生產者購進價格年比上漲13.6%。1至8月PPI較去年同期上漲6.2%，工業生產者購進價格上漲8.6%。

董莉娟表示，8月PPI上漲9.5%，漲幅比上月擴大0.5個百分點。其中，生產資料價格上漲12.7%，漲幅擴大0.7個百分點；生活資料價格上漲0.3%，漲幅與上月相同。

主要行業中，煤炭開採和洗選業、黑色金屬礦採選業、石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學製品製造業、化學纖維製造業價格漲幅在21.8%至57.1%之間，合計影響PPI上漲約7.9個百分點，超過總漲幅的八成。

其中，煤炭開採和洗選業、化學原料和化學製品製造業、黑色金屬冶煉和壓延加工業價格漲幅分別擴大11.4、2.7和1.1個百分點，是年比漲幅擴大的主要原因。