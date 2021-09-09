拚減碳 浙江達成首場綠電交易

浙江7日達成首場綠色電力（下稱綠電）交易，共32家風光發電企業與30家電力用戶成交50筆交易，成交電量達3.0075億千瓦時。

中新社報導，在碳達峰、碳中和目標下，構建新型電力系統需採取有力舉措大力發展新能源。綠電交易是購買綠電的有效途徑，其將風光等綠色電源從傳統電源分離，單獨設計綠電交易品種，通過市場發現價格，依託區塊鏈技術追溯綠電屬性，實現綠電全生命周期管理。

「有了單獨的綠電交易市場，我們今後購買綠電方便多了。」浙江衢州巨化集團有限公司首席資深工程師陳利民說，「此次我們第一時間安排進行了交易申報，並在綠電交易中購得綠色電力5000萬千瓦時，成為浙江成交量最大的電力用戶。」

據不完全統計，像浙江衢州巨化集團有限公司一樣對綠電有需求的企業，在浙江已達到近百家，企業遍布該省11個地市，涉及醫藥製造、機械機電等十多個行業領域。浙江綠電消費需求主要來自於外向型企業和明確雙碳目標落實減碳責任的大型企業，2021年，該省綠電需求近10億千瓦時。

「這是一次構建面向電力用戶、以新能源為主體的綠色電力交易品種的創新探索。」浙江電力交易中心有限公司交易部主任龔建榮說，此次綠電市場化交易的成功實踐，為發電企業和用電客戶之間搭建起綠電買賣需求變現的橋梁，也為推動新能源消納從政策補貼的「計畫模式」轉向競價交易的「市場模式」提供了有益探索。