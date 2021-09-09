上海打造虹橋商務區 聚焦5新

上海7日正式對外發布「虹橋國際開放樞紐中央商務區『十四五』規劃」。規劃提出，到2025年，基本建成虹橋國際開放樞紐核心承載區。

中新社報導，在發展目標方面，規劃提出，在高能級主體集聚、現代產業經濟集群初顯、帶動區域經濟高質量發展的引領力增強、核心功能顯著提升基礎上，中央商務區和國際貿易中心新平台功能框架和制度體系全面確立，綜合交通樞紐管理水平提升，服務長三角和聯通國際的作用進一步發揮。

作為虹橋國際開放樞紐核心承載區，虹橋商務區規劃面積為151.4平方公里。「十三五」期間，虹橋商務區由開發建設階段進入功能打造階段，大交通、大商務、大會展功能逐漸顯現。

上海市副市長、虹橋商務區管委會主任宗明表示，「十四五」期間，虹橋國際中央商務區建設將重點聚焦「一區五新」，即構建以一流的國際化中央商務區為承載主體，打造開放共享的國際貿易中心新平台、聯通國際國內綜合交通新門戶、全球高端要素配置新通道、高品質的國際化新城區、引領區域協同發展新引擎。

在今年2月，大陸國務院就已批覆「虹橋國際開放樞紐建設總體方案」，明確了虹橋國際開放樞紐「一核兩帶」功能布局。上海市發改委副主任王華傑表示，「虹橋國際開放樞紐建設總體方案」推出半年以來，上海市各相關單位全力以赴推動一批政策措施加快落地，目前總體方案明確的29項高含金量政策措施，已落地23項，落地率已近80%。

「政策措施的加快落地，有力提升了虹橋國際開放樞紐特別是虹橋商務區的吸引力、帶動力、競爭力和軟實力。」王華傑表示，下一步，上海將在持續提高政策落地率的基礎上，進一步提升政策獲得感和實效性，把政策紅利更好地轉化為發展動力和區域活力。