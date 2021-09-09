實現碳中和 將帶動130兆投資

中國大陸氣候變化事務特使解振華7日在「中國國際綠色創新發展大會」視訊致詞表示，中國大陸實現碳達峰、碳中和目標，將帶動130多兆元人民幣的投資。綠色低碳循環發展的事業任重道遠，更大有可為。

中新社報導，「第6屆中國國際綠色創新發展大會」7日在廈門舉辦。根據相關機構測算，全球實現「巴黎協定」的目標，預計需要投資92兆美元。解振華說，綠色、低碳、循環發展在全球範圍內將帶動幾10兆甚至上百兆美元的投資和市場，培育新興產業，增加數千萬有尊嚴的就業崗位。

解振華指出，實現碳達峰、碳中和絕不是輕輕鬆鬆就能實現的，作為世界上最大的發展中國家，中國大陸要完成全球最高碳排放強度降幅，用全球歷史上最短的時間實現從碳達峰到碳中和，這意味著中國大陸將進行1場廣泛而深刻的經濟社會變革，需要付出艱巨努力才能實現。

中國國際投資促進會會長馬秀紅表示，在後疫情發展時代，創新增長、綠色發展與數位經濟正在成為各國政府共同關注的發展主題，綠色發展理念、綠色低碳技術、綠色低碳產品、綠色低碳服務的不斷創新，正在成為新一輪工業革命的重要驅動力和新時期科技競爭的重要新興領域。

聯合國工業發展組織總幹事李勇通過視訊連線說，新冠肺炎疫情仍在對全球社會造成巨大影響，技術變革和綠色創新對於包容和可持續的工業發展至關重要，同時也是這場社會經濟危機復甦的驅動力。「讓我們充分利用當前的這個機會，建設我們想要的未來。」