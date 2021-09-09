投資新機遇研討會 廈門舉行

第二十一屆中國國際投資貿易洽談會8日在廈門啟動，配套活動之一—區域全面經濟夥伴關係（RCEP）投資新機遇研討會當日在廈門同期舉行。

中新社報導，中國國際投資促進會會長馬秀紅表示，中國大陸與RCEP成員國貿易總額約占大陸對外貿易總額的三分之一，來自RCEP成員實際投資占大陸實際使用外資金額比重超過10%。

馬秀紅指出，RCEP覆蓋了47%的全球人口，32%的全球GDP，29%的全球貿易以及32%的全球投資，「是全球人口最多，合作最多元，發展潛力最大的自由貿易區，是世界經濟復甦和發展的重要引擎」。

大陸商務部國際經貿關係司二級巡視員陳寧表示，新冠肺炎疫情一再反彈世界經濟復甦弱‍‍，全球化的‍進程遭遇逆流‍‍，在此背景下，RCEP協定簽署的各個成員國共同承諾降低關稅，‍‍開放市場，減少利潤，‍‍展示了反對單邊主義和保護主義，‍‍堅定支持自由貿易和多邊貿易體制的鮮明態度，‍‍有力提振了各方‍‍對經濟增長的信心。

國研智庫首席經濟學家趙晉平指出，東亞（10+3）地區是全球最重要的商品製造和跨境貿易中心之一，2017至2020年，該地區成員之間的貿易依存度進一步上升。2020年與2017年相比，全球貿易額下降了1.1%，東亞（10+3）地區對世界出口和進口分別增長3.6%、1.7%。

趙晉平進一步指出，接下來，應加快該區域經濟一體化制度建設，深化成員間產業鏈、供應鏈合作。