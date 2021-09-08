快訊

中和某國小明起預防性停課3天 校方：有學生居家隔離

金正恩暴怒！北韓「0確診」破功 傳大量士兵染疫亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸監管約談騰訊及網易 關注青少年借帳號玩遊戲

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
大陸監管約談騰訊及網易，關注青少年借帳號玩遊戲等問題。新浪財經
大陸監管約談騰訊及網易，關注青少年借帳號玩遊戲等問題。新浪財經

大陸監管繼續關注未成年人玩遊戲等問題，中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人8日約談騰訊、網易等遊戲企業和平台，並強調各網路遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網路遊戲的時段時長限制，不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲帳號租售交易服務。

新華社報導，監管單位指出，要加強網路遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容，堅決抵制拜金主義、「娘炮」、「耽美」等不良文化。

監管單位提醒，要自覺抵制不正當競爭，防止過度集中甚至壟斷，把重心放到推動科技創新、更好滿足人民精神文化生活新期待上來；要強化「氪金」（原為「課金」，指網路遊戲中的充值）管控，杜絕擅自變更遊戲內容、違規運營遊戲等行為，堅決遏制「唯金錢」「唯流量」等錯誤傾向，下決心改變誘導玩家沉迷的各類規則和玩法設計。

監管單位還指出，要嚴格管理遊戲宣傳推廣，規範限制明星代言遊戲廣告，不得為違規遊戲提供推廣途徑。要加強遊戲直播管理，禁止出現高額打賞、未成年人打賞等情況。

網路遊戲 未成年

延伸閱讀

大陸官方整頓娛樂圈波及周子瑜 韓媒怒批「犯什麼罪」

台企聯會長：疫情下台灣若沒大陸市場 早陷入經濟衰退

國台辦：推動兩岸經貿合作決心堅定不移

網路遊戲沒得玩 未成年抱iPad痛哭

相關新聞

黑龍江鶴崗市房子「白菜價」 15萬台幣可買14.5坪

近年以「房價低」而聞名的黑龍江鶴崗市，沒有高鐵也沒有高速公路，但各地來買房人寧願坐着綠皮火車（普通車）也要來「上車」。當...

台企聯會長：疫情下台灣若沒大陸市場 早陷入經濟衰退

「在大陸方面的大力支持下，台商台企更有底氣，更有信心在大陸這片沃土開展我們的事業，發展我們的未來。」大陸全國台灣同胞投資...

大陸監管約談騰訊及網易 關注青少年借帳號玩遊戲

大陸監管繼續關注未成年人玩遊戲等問題，中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人8日約談騰訊、網易等遊戲企業和平台，並強調各網...

陸商務部：兩岸貿易逆勢上漲 未來合作有巨大潛力

大陸商務部副部長王受文八日稱，大陸在投資、跨境服貿的開放舉措，將為台資台企提供越來越多在大陸發展的機會。疫情下，今年前7...

索羅斯炮轟陸加強監管恐加劇市場風險 北京回應來了

美國部分人士稱大陸政府加強市場監管可能加劇市場風險。大陸外交部8日表示，「中國政府加大反壟斷監管力度，不僅有法可依，而且...

國台辦：推動兩岸經貿合作決心堅定不移

當前台海形勢更趨複雜嚴峻，但國台辦經濟局副局長陳斌華8日在第15屆兩岸經貿合作與發展論壇開幕式上表示，中國大陸推動兩岸經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。