大陸監管約談騰訊及網易 關注青少年借帳號玩遊戲

大陸監管繼續關注未成年人玩遊戲等問題，中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人8日約談騰訊、網易等遊戲企業和平台，並強調各網路遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網路遊戲的時段時長限制，不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲帳號租售交易服務。

新華社報導，監管單位指出，要加強網路遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容，堅決抵制拜金主義、「娘炮」、「耽美」等不良文化。

監管單位提醒，要自覺抵制不正當競爭，防止過度集中甚至壟斷，把重心放到推動科技創新、更好滿足人民精神文化生活新期待上來；要強化「氪金」（原為「課金」，指網路遊戲中的充值）管控，杜絕擅自變更遊戲內容、違規運營遊戲等行為，堅決遏制「唯金錢」「唯流量」等錯誤傾向，下決心改變誘導玩家沉迷的各類規則和玩法設計。

監管單位還指出，要嚴格管理遊戲宣傳推廣，規範限制明星代言遊戲廣告，不得為違規遊戲提供推廣途徑。要加強遊戲直播管理，禁止出現高額打賞、未成年人打賞等情況。