乘聯會：陸8月乘用車零售年降14.7% 9月產銷不容樂觀

乘聯會公布大陸8月乘用車市場零售年降14.7%，前8月累計零售因高基期出現減速，目前合資車企和豪華車企的庫存已經處於極低標準，車市促銷力度明顯回收，處於「供給決定需求」的特殊時期，預計9月的基期壓力進一步突出，整體產銷仍不容樂觀。

乘聯會（乘用車市場信息聯席會）微信公眾號消息指出，8月零售較上月下降3.3%，與歷年月增長在6%到10%的區間相比是異常低迷的，除了2008年北京奧運會的7月偏高特殊因素，本世紀大陸車市歷史上沒有出現過8月的月下降。

數據顯示，8月乘用車市場零售達到145.3萬輛，較去年同期下降14.7%，且相較2019年8月下降7%，增速偏弱。8月新能源乘用車零售銷量達到24.9萬輛，較去年同期增長167.5%，較上月增加12%；1到8月新能源車零售147.9萬輛，較去年同期增長202.1%。

與傳統燃油車走勢形成強烈差異化的特徵，實現對燃油車市場的替代效應，並拉動車市向新能源化轉型的步伐。8月新能源車大陸零售滲透率17.1%，1到8月滲透率11.6%，較去年5.8%的滲透率明顯提升明。

8月大陸新能源乘用車市場多元化發力，廠商批發銷量突破萬輛的企業有比亞迪6萬858輛、特斯拉中國4萬4,264輛、上汽通用五菱4萬3,783輛、上汽乘用車1萬6,998輛、廣汽埃安1萬1,613輛。

此外，8月新能源車出口呈現爆發式增長，特斯拉中國出口3萬1,379輛，上汽乘用車的新能源出口4,074輛，比亞迪781輛，今年比利時成為大陸最大汽車出口地。

乘聯會表示，由於7月中旬開始的馬來西亞疫情已經延續近2個月，因此疫情確診人數已經跨越高峰逐步回落，未來的晶片供給會在9月中下旬逐步改善，車市產銷會迎來一定改善。

生產方面，近期晶片短缺影響生產節奏，但自主品牌傳統車企和新能源車企強化供應鏈優勢，有效化解晶片短缺壓力。不過，行業利潤水準不均衡，差異較大，汽車產業鏈成本解析、深化改革乃至重構可能將成為關鍵議題。