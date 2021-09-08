黑龍江鶴崗市房子「白菜價」 15萬台幣可買14.5坪

近年以「房價低」而聞名的黑龍江鶴崗市，沒有高鐵也沒有高速公路，但各地來買房人寧願坐着綠皮火車（普通車）也要來「上車」。當地房產中介透露，他最近5個月已賣出一百多套房子，客戶三分之一都是外地人，其中更包括一名台灣人，其在這個東北邊陲小城僅以3.3萬元人民幣（約合新台幣14.19萬元）買下一套48平方米（約14.5台坪）大的房子。

據《中國青年報》報導，梁雲鵬透露，他目前日均接到20多個諮詢電話，據其觀察，這兩年到鶴崗買房的外地人越來越多，當中包括希望到北方避暑的海南人、尋找「世外桃源」的上海人以及一些在物色養老之地的人士等。不過，這些客戶並不是都熟悉鶴崗，例如一名男士就曾一連7天找梁雲鵬諮詢，問「去鶴崗會不會挨揍」、「冬天會不會凍死」之類令人哭笑不得的問題。

究其原因，則離不開當地猶如「白菜價」般的房價。

據中國房地產業協會數據顯示，以2019年3月為例，鶴崗住宅平均每平方米2177元人民幣，在納入統計的341個城市中排名倒數第一，而同期北京平均房價為鶴崗的近30倍，達每平方米6.49萬元人民幣。據梁雲鵬介紹，曾有客戶花了一個月工資就買下一套房，不久又花了兩個月工資入手第二套。

報導稱，梁雲鵬的業務還得以在相距甚遠的台灣市場「擴張」。在今年3月，他接到第一單台灣生意，一名30多歲的台北人通過他買了一套僅需3.3萬元人民幣的房子，成事後對方又推薦了其他台灣朋友來諮詢買房。

當梁雲鵬首次見到該名台灣人的來電顯示時，還以為是「詐騙」電話，為此拒了好幾遍才接聽，而當這名客戶表示想在鶴崗買房時，他更以為對方只是逗他玩，結果聊下去發現對方是認真的。

台灣律師蔡世璿透露，該名台灣買家是一名工程師，一直有意在大陸買房，但在看過北京、上海等大城市的房子後最終放棄。他對該客戶選擇黑龍江鶴崗的原因並不清楚，但就坦言鶴崗是一個自己從沒聽說過的地方。

鶴崗的低房價還改變了不少人的命運，2018年12月攜帶全部3萬人民幣積蓄來到當地的遼寧人程曉威便是其中一員，今年31歲的她曾想過開一家服裝店，但在家鄉卻根本無力負擔店面租金等成本。不過到鶴崗後，她靠打工一年，便以5萬元人民幣買下一套43平方米的「清水房」。

事實上，鶴崗還是著名的煤炭基地，已有上百年煤礦開採歷史。對於鶴崗的形象轉變，管理百度「鶴崗吧」已有10年的薛寶鶴深有體會。他回憶，以前人們會在貼吧曝光遭遇的不公，或者討論煤礦何時發工資等，但2019年4月，有人拍下當地「白菜價」賣房信息並放上網後，就掀起了討論熱度，有人發文笑稱「我在深圳賣一套房，在你們那能不能買下半個城市？」、「我為了買房，還了20年房貸，沒想到在你們那只用一年就行了，19年的時光誰來賠我？」甚至薛寶鶴一位友人本想在哈爾濱想買套學區房，可在鶴崗遊覽一番後，便掏出2萬元人民幣買了套房。

不過據梁雲鵬表示，網上傳的「兩萬一套房」並非常態，那些房子基本屬當地的保障性住房，居民都是從棚戶區改造後再回遷的，且便宜的多是一居室，處於頂樓，可能還臨山，房齡老，或者沒有產權證。他一再強調，當地房價均價在每平方米2000元到4000元人民幣間，沒有傳說般那麼低。

據《黑龍江省統計年鑑》顯示，鶴崗市戶籍人口已經連續16年呈現負增長。不過情況或許能夠改善，因當地正在修建高鐵站，民用機場場址亦在數年前通過了審批，皆令人期待可帶來新的機遇。