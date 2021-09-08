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北上廣深渝杭六市 開展營商環境創新試點
據央視新聞網，大陸總理李克強8日召開常務會議稱，在實施好優化營商環境條例，選擇北京、上海、重慶、杭州、廣州、深圳六個城市，深化放管服改革，開展營商環境創新試點。擴大部門和地方間系統互聯互通和數據共享範圍。
會議稱，要進一步破除區域分割和地方保護，推動建設統一開放、競爭有序的市場體系，取消對企業跨區域經營不合理限制，破除政府採購等領域對外地企業的隱性壁壘，推進客貨運輸、電子證照跨區域互認與核驗。
同時，在食品、藥品、疫苗安全等關係民眾生命健康領域，實行懲罰性賠償制度，糾正中介機構壟斷經營強制服務等行為，維護公平競爭。
會議指出，進一步方便市場主體准入和退出，推進市場監管、社保、稅務等年報多報合一；允許破產管理人依法查詢有關機構掌握的破產企業訊息，在處置被查封財產時，毋須辦理解封手續。
另外，提升對外開放水平，推動與部分重要貿易夥伴口岸間相關單證聯網核查，簡化港澳投資者商事登記手續；加快打破訊息孤島，擴大部門和地方間系統互聯互通和數據共享範圍，推動解決市場主體反覆多處提交材料問題。
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