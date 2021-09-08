快訊

中和某國小明起預防性停課3天 校方：有學生居家隔離

金正恩暴怒！北韓「0確診」破功 傳大量士兵染疫亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北上廣深渝杭六市 開展營商環境創新試點

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國務院常務會議稱，選擇北京、上海、重慶、杭州、廣州、深圳六個城市，開展營商環境創新試點。(新浪微博照片)
大陸國務院常務會議稱，選擇北京、上海、重慶、杭州、廣州、深圳六個城市，開展營商環境創新試點。(新浪微博照片)

據央視新聞網，大陸總理李克強8日召開常務會議稱，在實施好優化營商環境條例，選擇北京、上海、重慶、杭州、廣州、深圳六個城市，深化放管服改革，開展營商環境創新試點。擴大部門和地方間系統互聯互通和數據共享範圍。

會議稱，要進一步破除區域分割和地方保護，推動建設統一開放、競爭有序的市場體系，取消對企業跨區域經營不合理限制，破除政府採購等領域對外地企業的隱性壁壘，推進客貨運輸、電子證照跨區域互認與核驗。

同時，在食品、藥品、疫苗安全等關係民眾生命健康領域，實行懲罰性賠償制度，糾正中介機構壟斷經營強制服務等行為，維護公平競爭。

會議指出，進一步方便市場主體准入和退出，推進市場監管、社保、稅務等年報多報合一；允許破產管理人依法查詢有關機構掌握的破產企業訊息，在處置被查封財產時，毋須辦理解封手續。

另外，提升對外開放水平，推動與部分重要貿易夥伴口岸間相關單證聯網核查，簡化港澳投資者商事登記手續；加快打破訊息孤島，擴大部門和地方間系統互聯互通和數據共享範圍，推動解決市場主體反覆多處提交材料問題。

破產 北京 制服

延伸閱讀

疫情微解封 澎湖秋瘋牽罟趣

中秋戶外烤肉行不行？ 多處禁戶外烤肉 各縣市活動影響看這裡

心臟不好別運動？ 醫師教你破解迷思，養出強心臟「護心運動」

工會籲機組員檢疫不派飛、外站全稽查 指揮中心回應了

相關新聞

黑龍江鶴崗市房子「白菜價」 15萬台幣可買14.5坪

近年以「房價低」而聞名的黑龍江鶴崗市，沒有高鐵也沒有高速公路，但各地來買房人寧願坐着綠皮火車（普通車）也要來「上車」。當...

台企聯會長：疫情下台灣若沒大陸市場 早陷入經濟衰退

「在大陸方面的大力支持下，台商台企更有底氣，更有信心在大陸這片沃土開展我們的事業，發展我們的未來。」大陸全國台灣同胞投資...

大陸監管約談騰訊及網易 關注青少年借帳號玩遊戲

大陸監管繼續關注未成年人玩遊戲等問題，中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人8日約談騰訊、網易等遊戲企業和平台，並強調各網...

陸商務部：兩岸貿易逆勢上漲 未來合作有巨大潛力

大陸商務部副部長王受文八日稱，大陸在投資、跨境服貿的開放舉措，將為台資台企提供越來越多在大陸發展的機會。疫情下，今年前7...

索羅斯炮轟陸加強監管恐加劇市場風險 北京回應來了

美國部分人士稱大陸政府加強市場監管可能加劇市場風險。大陸外交部8日表示，「中國政府加大反壟斷監管力度，不僅有法可依，而且...

國台辦：推動兩岸經貿合作決心堅定不移

當前台海形勢更趨複雜嚴峻，但國台辦經濟局副局長陳斌華8日在第15屆兩岸經貿合作與發展論壇開幕式上表示，中國大陸推動兩岸經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。