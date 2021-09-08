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陸商務部：兩岸貿易逆勢上漲 未來合作有巨大潛力

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸商務部副部長王受文稱，大陸在投資、跨境服貿的開放舉措，將為台資台企提供越來越多在大陸發展的機會。（香港文匯網）
大陸商務部副部長王受文稱，大陸在投資、跨境服貿的開放舉措，將為台資台企提供越來越多在大陸發展的機會。（香港文匯網）

大陸商務部副部長王受文八日稱，大陸在投資、跨境服貿的開放舉措，將為台資台企提供越來越多在大陸發展的機會。疫情下，今年前7個月兩岸貿易增速33.3%。截止7月底，台資企業在大陸的投資總額達到710億美元。

王受文表示，雖然面臨疫情衝擊，但兩岸貿易逆勢上漲。去年兩岸貿易額達到2608億美元，今年前7個月兩岸貿易增速33.3%。截止7月底，台資企業在大陸的投資總額達到710億美元。他表示，兩岸經貿合作有巨大潛力，亦有非常好的基礎，大陸商務部非常重視台企需求，通過各種渠道推進兩岸經貿合作，相信未來台企還將會有更好前景。

王受文今日（8日）參加第二十一屆中國國際投資貿易洽談會之第十五屆兩岸經貿合作與發展論壇開幕致詞時作上述表述。

「大陸經濟增長潛力十足，韌性很強。」王受文表示，當前大陸立足新發展階段，推動更高層次的改革，實現更高水平的開放的同時，亦在積極營造一個市場化、法制化、國際化的營商環境。「我們實施了新的外資法、加強了投資促進、投資保護，知識產權的保護水平也在不斷提高。我們也在增強產業鏈、供應鏈韌性，正在實施的減稅降費政策和助力台企的政策，將為台資台企在大陸的發展提供更多的推動。」他說。

王受文說，「大陸已經連續4年縮減外資准入負面清單，目前全國版的外資准入負面清單已經縮減到33條，自貿試驗區的負面清單縮減到30條，海南自由貿易港跨境服務貿易清單不久前公布。大陸也正在研究進一步縮減外資的負面清單和自貿試驗區的負面清單。」

外資 疫情 自貿試驗區

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