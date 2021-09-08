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台企聯會長：疫情下台灣若沒大陸市場 早陷入經濟衰退
「在大陸方面的大力支持下，台商台企更有底氣，更有信心在大陸這片沃土開展我們的事業，發展我們的未來。」大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏8日在廈門舉辦的第二十一屆中國國際投資貿易洽談會上做上述表示。
李政宏說，去年以來，疫情全球蔓延，世界經濟發展和兩岸關係形勢複雜，然而廣大台商看到，大陸在疫情的衝擊和威脅下，展現另一番強韌及高度團結一致景象；大陸政府採取有力措施，經濟得以迅速恢復。「在大陸經濟持續發展熱潮中，大灣區、新基建、『一帶一路』、長三角一體化、海南自貿港等經濟戰略不斷推進，惠台『31條』、『26條』、『11條』、『農林22條』等政策逐步落實。這些都為台商台企抓住大陸發展機遇，融入發展新格局，提供了廣闊空間和舞台。」他說，
「正是大陸方面持續不斷對台胞釋放善意，令台商感受到了在大陸發展的誠意和信心，在陸台商亦不斷增資擴產」。
李政宏亦指出，蔡政府意識形態掛帥，有意忽視兩岸經貿發展。「這兩年因為疫情，台灣如若沒有大陸強勁市場，早已陷入經濟衰退。」
李政宏說，兩岸經貿交流越來越密切，每年貿易額都以兩位數的速度成長，這足以證明兩岸經貿交流不僅有非常大的潛力，也能夠創造兩岸美好的未來，兩岸融合勢不可擋。
李政宏呼籲台灣蔡政府當局應該重視兩岸經貿交流，加強兩岸融合，增進互信合作，而不是一味對抗。
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