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台企聯會長：疫情下台灣若沒大陸市場 早陷入經濟衰退

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
李政宏表示，正是大陸方面持續不斷對台胞釋放善意，忕；中台商感受到了在大陸發展的誠意和信心，在陸台商亦不斷增資擴產。（香港文匯網）
李政宏表示，正是大陸方面持續不斷對台胞釋放善意，忕；中台商感受到了在大陸發展的誠意和信心，在陸台商亦不斷增資擴產。（香港文匯網）

「在大陸方面的大力支持下，台商台企更有底氣，更有信心在大陸這片沃土開展我們的事業，發展我們的未來。」大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏8日在廈門舉辦的第二十一屆中國國際投資貿易洽談會上做上述表示。

李政宏說，去年以來，疫情全球蔓延，世界經濟發展和兩岸關係形勢複雜，然而廣大台商看到，大陸在疫情的衝擊和威脅下，展現另一番強韌及高度團結一致景象；大陸政府採取有力措施，經濟得以迅速恢復。「在大陸經濟持續發展熱潮中，大灣區、新基建、『一帶一路』、長三角一體化、海南自貿港等經濟戰略不斷推進，惠台『31條』、『26條』、『11條』、『農林22條』等政策逐步落實。這些都為台商台企抓住大陸發展機遇，融入發展新格局，提供了廣闊空間和舞台。」他說，

「正是大陸方面持續不斷對台胞釋放善意，令台商感受到了在大陸發展的誠意和信心，在陸台商亦不斷增資擴產」。

李政宏亦指出，蔡政府意識形態掛帥，有意忽視兩岸經貿發展。「這兩年因為疫情，台灣如若沒有大陸強勁市場，早已陷入經濟衰退。」

李政宏說，兩岸經貿交流越來越密切，每年貿易額都以兩位數的速度成長，這足以證明兩岸經貿交流不僅有非常大的潛力，也能夠創造兩岸美好的未來，兩岸融合勢不可擋。

李政宏呼籲台灣蔡政府當局應該重視兩岸經貿交流，加強兩岸融合，增進互信合作，而不是一味對抗。

台商 疫情

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