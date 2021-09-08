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國台辦：推動兩岸經貿合作決心堅定不移

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦經濟局副局長陳斌華在第15屆兩岸經貿合作與發展論壇上發言。（取自香港文匯網）
大陸國台辦經濟局副局長陳斌華在第15屆兩岸經貿合作與發展論壇上發言。（取自香港文匯網）

當前台海形勢更趨複雜嚴峻，但國台辦經濟局副局長陳斌華8日在第15屆兩岸經貿合作與發展論壇開幕式上表示，中國大陸推動兩岸經貿合作的決心堅定不移，行動一如既往。國台辦將會同大陸有關部門和地方，持續為廣大台商台企提供發展機遇、同等待遇。

陳斌華說，「經貿合作是兩岸關係發展的基礎，也是兩岸同胞親望親好的重要途徑。」兩岸經貿立足於兩岸經濟產業互補優勢，符合市場經濟規律，符合兩岸同胞共同利益，具有強大的內生動力的。

他指出，幾十年來兩岸經貿的開展，有力促進了台灣經濟發展，增進了台灣民眾的利益扶持，幫助廣大台商台企抓住改革開放的歷史機遇，實現自身事業夢想，也為大陸的發展進步和民族的偉大復興作出重要貢獻。

陳斌華表示，兩岸經貿合作的主場在大陸，根本動力在大陸。針對大陸「十四五」規劃，陳斌華認為，台商台企應更加注重科技創新，加大研發投入，關注大陸國家重點支持的領域以及大陸目前仍然存在短板弱項，立足高質量發展。

陳斌華並呼籲台商台企積極擁抱大陸資本市場，他強調，「十四五規劃綱要明確提出，支持符合條件的台資企業在大陸上市。優質台企要乘勢而上，善於藉助大陸資本市場，拓寬融資渠道。」

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