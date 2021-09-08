經濟學人：未來5年杭州、深圳、廣州 為中國大陸潛力最大城市

經濟學人智庫最新公布的今年中國大陸新興市場排名中，杭州、深圳、廣州、上海及珠海拿下前五名，因這些位處中國大陸東南部省分的城市於未來5年的經濟增長潛力最大，並在中國大陸過渡至更加由技術驅動的增長模式中，處於最有利位置。

儘管上海未能躋身三甲，但經濟學人智庫報告指出，以上海龐大的零售板塊、高度集中的財富，以及對中國大陸國內旅客的吸引力，其仍然是中國大陸排名第一的消費市場。

至於杭州、南京和蘇州則將受益於中國大陸「十四五」規畫下的創新及生產力驅動的增長，因為這些城市吸引了大量技術工人流入。不過，長沙、西安、武漢及成都等地因房價較容易負擔，未來可能對技術工人更具吸引力。

報告指出，中國大陸在「十四五」期間保持製造業占GDP比重的政策支持，將惠及製造業基礎雄厚的城市。其中，新興市場指數顯示，廣東省在生產成本及勞動力方面仍然最具競爭力，至於圍繞上海的長三角地區城市及山東因大學生人數眾多，將為先進製造業儲備勞動力。

經濟學人智庫表示，儘管中國大陸經濟保持韌性，但疫情大流行仍影響了政府政策，並促使商業動態的轉型變化。例如，隨著消費者網購增加、企業採用如直播等新的行銷形式，電子商務滲透率不斷增加。此外，由於海外旅遊受限，中國大陸國內旅遊成為默認選擇，也促使免稅購物擴大以迎合消費者回流中國大陸的消費。

今年中國大陸新興市場排行榜中，第6至第10名分別為北京、蘇州、合肥、南京和寧波。