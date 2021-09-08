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楊元慶：打造新引擎 聯想未來3年研發投入將翻倍

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
聯想集團董事長楊元慶預告，未來三年內，聯想研發投入將增長一倍。（取自《觀察者網》）
聯想集團董事長楊元慶預告，未來三年內，聯想研發投入將增長一倍。（取自《觀察者網》）

聯想集團董事長兼CEO楊元慶8日在聯想創新科技大會上表示，聯想將持續加大研發投入，計劃未來三年內研發投入將會「翻番」（增長一倍）。

楊元慶並對IT產業的未來提出三大預判：混合型工作與生活方式，將驅動更加多樣的設備、IoT終端和線上的服務；邊緣計算、雲端運算與傳統數據中心並存的趨勢，將驅動越來越豐富的基礎設施；人工智能（AI）將成為智能化轉型的核心技術。

根據大陸媒體公布的楊元慶演講全文，他表示，去年新冠疫情席捲全球時，我們已能做到「見屏如面」，在暫時不能手拉手時，用科技保持著心連心。

楊元慶指出，基於「端-邊-雲-網-智」技術架構的「新IT」，將為各行各業的轉型升級賦能。百年未遇的疫情加速了行業數位化、智能化的轉型步伐，而這一趨勢還將長期持續。

以工作場景為例，楊元慶形容，辦公室辦公、居家辦公和隨時隨地辦公的「混合辦公」模式將日益成為用戶偏好的現實選擇，它將給個人的生活、工作方式，與企業的組織、管理及文化帶來深遠的結構性變革。

他表示，在新的「混合現實」中，個人客戶對於智能終端產生了新的需求：需要在不同廠商提供的多種設備之間自由切換、數據協同，而飛速增長的個人乃至家庭的數據也需要更好地管理。

人們還需要在不同場景，無論是現場或遠端，更多時候是現場+遠端，隨時順暢地召開會議、參加會議。

所有這些在「端」上的流暢體驗，離不開智能基礎設施解決方案的支撐，包括邊緣計算、雲端運算、5G和高速光纖網絡等等。

他認為，今後，邊緣計算與雲端運算（包括公有雲和私有雲），將與傳統數據中心並存，從而滿足客戶對於海量數據的快速傳輸、規模化存儲、實時處理和安全可靠等多方面的需求。

楊元慶指出，在智能終端和智能基礎設施解決方案的背後，是看不見但至為關鍵的要素—AI人工智能，包括大數據和先進算法，這將是智能化轉型的核心技術。

楊元慶說，「端-邊-雲-網-智」作為新IT的架構已經非常清晰，但顯然比傳統架構更加複雜，也必然給設計、建設和運維帶來更高的難度。「新IT打造新引擎」，他預告，為此聯想將持續加大研發投入，計劃未來三年內研發投入將會「翻番」。

疫情 AI

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