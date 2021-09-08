利空出盡？中國大陸網路遊戲類股8日早盤大漲

近來利空頻傳的中國大陸網路遊戲類股，多檔個股8日早盤股價竟出現大漲。深圳創業板周三早盤衝高後小跌0.68%，但網路遊戲類股中青寶、盛天網絡卻雙雙漲停（上漲20%），天舟文化、順網科技、絲路視覺、凱撒文化等多檔個股也紛紛跟漲。

不過，騰訊控股在港股早盤股價一度走高，後收在平盤附近。

上海《第一財經》指出，公開資料顯示，2020年中國大陸自主研發的遊戲海外市場實際銷售收入達到154.50億美元，年比增長33.25%，收入增速創近4年以來新高。與此同時，多家上市網遊公司也積極推進海外市場布局。

三七互娛稱，隨著公司全球化戰略的持續推進，2021年公司海外業務再創新高，海外遊戲業務營收較上年同期增長111%。

中手遊在半年報中也表示，2021年上半年，集團海外業務取得重大突破。截至2021年6月30日，海外營收達人民幣2.197億元，年比暴增逾62倍。

報導稱，中國大陸遊戲行業自2018年已進入「強監管」階段。中共中宣部出版局副局長楊芳指出，國家層面的防沈迷實名認證平台已建成，接入企業5,000多家、遊戲超過萬款，初步達成了防沈迷工作的基礎性目標，下一步將始終把防沈迷作為重中之重。

中國大陸國家新聞出版署日前則又發布一份新通知，要求所有網路遊戲企業只能在周五、六、日和法定節假日的20時至21時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務。

投資機構中泰國際指出，中國大陸遊戲行業在用戶紅利消失、監管趨嚴下已在向精品化方向發展，並取得一定成果，如遊戲出海影響力增強，將在中國文化輸出方面扮演越來越重要的角色。

中信證券也認為，雖然未成年人防沈迷建設和著重發展優質遊戲內容可能導致遊戲研發周期延長和ROE有所下滑，但這也將推動中國大陸遊戲行業良性發展，以及更加側重內容和技術的高質量遊戲和中輕度遊戲的健康發展，鼓勵出海也將拓展優質遊戲廠商的發展空間。