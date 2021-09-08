湖北茶搶手 出口增12%

「最近一個月，我們接到大量海外訂單。海關對低風險出口產品實施較低抽檢比例，通關速度更快了」。湖北恩施市一茶企負責人金歲英表示。

中新社報導，茶葉作為湖北特色優勢農產品，近年出口明顯增長。據統計，今年1至8月，武漢海關累計監管出口茶葉1.48萬噸，同比增長12%，主要銷往東盟、歐盟及香港市場。目前，湖北省已有3家企業在非洲建立茶葉分裝生產廠，海外加工能力總計可達每年1萬噸。

武漢海關進出口食品安全處科長胡婧介紹，針對節令性產品通關時效要求，武漢海關在申報、查驗、出證各個環節指定專人「一對一」為企業提供業務輔導、解答問題諮詢，實現全流程快速通關，幫助企業搶抓出口窗口期，確保茶葉在節前順利走出國門、送達海外消費者手中。

湖北產茶歷史悠久，茶文化底蘊厚重，是世界公認的優良茶樹生長黃金地帶，已形成鄂東大別山、鄂西武陵山及宜昌三峽、鄂西北秦巴山、鄂南幕阜山及鄂中大洪山五大優勢茶產區。

為推動茶產業提檔升級、助力湖北茶葉擴大出口，武漢海關聯合地方政府重點培育扶持「川」字牌青磚茶、長盛川青磚茶等非物質文化遺產和採花宜紅茶等名優茶葉品牌，「恩施玉露」、「利川紅」也迅速走紅。

在敏銳捕捉到國際市場對紅茶和高端茶旺盛需求後，武漢海關積極幫扶企業擴大紅茶種植規模，鼓勵企業將出口產品向茶葉提取物、茶飲料、茶食品等轉型，持續擴寬出口銷路。