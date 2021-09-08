數字經博會 雄安簽約200億

在6日舉行的2021中國國際數字經濟博覽會智能雄安建設發展論壇上，河北雄安新區與相關企業簽約項目總投資額超200億元人民幣，並就「城市大腦」、數字交通、人工智能算法開放平台等方面發布多項智能城市建設成果。

中新社報導，論壇現場舉行重點項目的簽約儀式，雄安新區與相關重點企業、合作企業簽署合作協議，涉及互聯網產業園、數字道路、智能家電、無人駕駛、人工智能算法等多方面，簽約項目總投資額超過200億元人民幣。

河北雄安新區管理委員會首席信息官張強表示，雄安新區在城市建設之初便開啟了「城市大腦」的研究與探索，4年來雄安研究了新型「城市大腦」的體系架構，開展各項平台的建設，「城市大腦」雛形已初步形成。

雄安城市計算中心將於2022年投入使用，投資規模超10億元人民幣。塊數據平台、物聯網平台、視頻一張網平台、BIM/CIM平台等「一中心四平台」1.0版本已初步搭建完成。算法平台、數字身份平台、區塊鏈平台等賦能開放平台即將上線運行。雄安新區利用區塊鏈場景應用平台累計撥付資金超過200億元人民幣，涉及80餘個項目上鏈企業共2000餘家，建設者工資支付7萬餘次。

這個平台就像一家「網上商城」，為雄安新區以及第三方企業提供一個服務共享的開放平台，可以聚集人工智能相關企業、人才，帶動雄安算法經濟產業的發展。