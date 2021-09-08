中原科技城 設產業引導基金

自中原科技城揭牌1年來，已入駐200餘家基金機構。鄭州中原科技城管委會6日稱，設立50億元（人民幣，下同）產業引導基金助力創業投資企業發展。

中新社報導，2020年9月中原科技城在河南省鄭州市鄭東新區揭牌，聚焦人工智能、信創科技、生物醫藥、數字文創等產業方向。目前，其累計引進領軍項目113個，總投資1450億元，招引各類高層次人才850餘名，入駐基金機構200餘家。

6日，鄭州中原科技城管委會舉行「中原科技城科創金融政策」新聞發布會，會中發布針對創業投資主體明確資金扶持、落戶獎勵、投資風險補貼等十項扶持舉措，新落戶主體最高可獲獎勵1000萬元。同時，設立50億元產業引導基金，引導創業投資主體，對轄區內創業企業開展天使投資、風險投資等。

通報稱，總規模50億元的中原科技城產業引導基金不以營利為目的，旨在引導創業投資主體對中原科技城內的創業企業開展天使投資、風險投資，助推科創型企業快速發展。

鄭東新區管委會副主任李秋紅在發布會上介紹，該引導基金主要投向符合中原科技城產業發展方向的產業領域。在運作方式上，引導基金作為母基金與社會資本合作設立「天使投資子基金」、「創業投資子基金」、「股權投資子基金」等各類子基金。以參股（出資）子基金、跟進投資方式進行投資運作。

鄭州中原科技城管委會常務副主任趙凱表示，對於符合條件的創業投資主體、合格投資者、創業投資主體的高級管理人員，該辦法還給予地方經濟貢獻獎勵，最高可按照其對地方經濟貢獻的80%給予獎勵。