「蘇政30條」出台 惠企紓困度難關

江蘇省政府7日召開新聞發布會，公布本輪疫情後該省為受影響企業紓困解難、加快經濟恢復的「關於積極應對疫情影響助力企業紓困解難保障經濟加快恢復的若干政策措施」（簡稱「蘇政30條」），以保障企業穩定度過難關。

中新社報導，江蘇省發改委副主任林康表示：南京自8月19日起實現全域低風險，揚州已連續十餘天無新增病例。林康稱，本次疫情主要發生在南京和揚州，但也波及影響到江蘇全省，對經濟穩定運行造成一些衝擊。

從行業領域看，本次疫情主要影響住宿餐飲、線下零售、交通運輸、文化旅遊、商務會展等接觸性服務行業。從市場主體看，疫情對中小微企業和個體工商戶的生產經營活動造成的衝擊更大，疊加原材料價格高企、成本消化能力弱，使得部分行業、企業生產經營困難有所加大。

當下，及時出台針對性惠企紓困政策措施，幫助市場主體穩預期、度難關，對江蘇省內經濟發展恢復十分重要。

「蘇政30條」分為加大財稅政策扶持、強化金融信貸支持、減輕企業負擔、幫助企業穩定用工、加大企業信用服務力度、保障企業物流暢通、加強重要民生商品穩價保供、擴大消費和投資需求、強化安全生產監管和持續提升便利服務水平10個方面內容。

30條措施主要包括：對受影響的部分行業提供稅收優惠或減免；對承租國營經營性房產的服務業小微企業和個體工商戶減免1到3個月房租；新增30億元人民幣再貸款再貼現額度；要求省內各銀行機構對小微企業新增貸款穩步增長；社保政策傾斜等。

林康表示，本次舉措注重「靶向發力」，對抗風險能力較弱的中小微企業和個體工商戶給予重點幫扶、提出針對性措施；通過「真幫實扶」，從企業的現實困難和迫切訴求出發，拿出「真金白銀」幫助企業紓困。同時，根據受影響程度，文件特別對南京、揚州給予定向、有差別的政策扶持。